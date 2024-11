Lo que ha hecho Nadal durante el himno en la Davis da la vuelta al mundo

Rafa Nadal disputa ya el primer partido del duelo de cuartos de final de las Finales de la Copa Davis 2024, que enfrenta a la 'Armada' española contra Países Bajos.

Nadal ha sido el jugador español encargado de disputar el primer punto de la eliminatoria contra el equipo neerlandes, por lo que el manacorí juega el primer partido individual de la eliminatoria ante el número dos neerlandés, Botic Van de Zandschulp, en un partido que podría ser el último en la carrera deportiva de Nadal si España no logra avanzar a la ronda de semifinales.

De ahí la emoción de Rafa cuando ha sonado el himno español. Si queríamos un torneo emocionante, no ha podido empezar con los nervios más a flor de piel. En el silencio de la pista, después de que haya sonado el himno de los Países Bajos, ha sonado el español, con todo el equipo de pie, con una bandera de la Comunidad de Valencia y con un Rafa Nadal que no podía contener toda la emoción. El tenista que ha aguantado todo, no podía más.

El tenista más laureado de la historia de España disputa un encuentro de Copa Davis cinco años después de ser decisivo en la conquista de la última 'Ensaladera', en 2019. Ante Van de Zandschulp, Nadal intentará incrementar su leyenda en la competición, en la que tan solo ha perdido un partido desde que debutara en 2004, el primer que jugó, y en la que tiene un récord de 29-1 en individuales.

En las Finales de Málaga, Rafa Nadal busca poner el broche final a una carrera deportiva muy exitosa en la que ha conseguido ganar 22 Grand Slam, cinco Copas Davis o dos oros olímpicos, entre otros. Además, si la 'Armada' consigue ganar la Copa Davis se convertirá en el jugador español con más 'Ensaladeras' de la historia.

Tras el duelo entre Nadal y Van de Zandschulp, el número uno español, Carlos Alcaraz, y el neerlandés, Tallon Griekspoor, lucharán por el segundo punto de la eliminatoria. Un partido en el que el murciano parte con gran favoritismo, ya que ha derrotado al neerlandés en sus últimos cinco enfrentamientos, en los que ni siquiera ha cedido un set.

Por último, el punto decisivo de la eliminatoria, en caso de ser necesario, lo disputarán la dupla española formada por Marcel Granollers y Carlos Alcaraz, que doblaría, ante la pareja neerlandesa integrada por Wesley Koolhof y Van de Zandschulp que, como es habitual, repetirá tras el partido de individuales. Un dobles que podría ser modificado después del segundo punto de la eliminatoria