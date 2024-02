Horario y dónde ver en directo el Topuria vs Volkanovski del UFC 298

Ilia Topuria, el luchador hispano-georgiano, se enfrentará a Alexander Volkanovski en una pelea por el título de peso pluma de la UFC el sábado 17 de febrero de 2024, en el evento UFC 298. Este combate se llevará a cabo en el Honda Center de Anaheim, California, y promete ser uno de los enfrentamientos más emocionantes de la noche, siendo el combate estelar

Topuria llega a este enfrentamiento con un impresionante récord invicto de 14-0, incluyendo 4 victorias por nocaut. Su última victoria fue contra Josh Emmett por decisión unánime en la UFC de Jacksonville. Topuria ha demostrado ser un competidor formidable en la categoría de peso pluma, con una combinación de habilidades en la lucha y en el golpeo que lo han llevado a la cima de la división

Por otro lado, Alexander Volkanovski, el actual campeón de peso pluma, viene de una derrota por KO ante Islam Makhachev. Este combate representa una oportunidad para Volkanovski de reafirmar su posición en la división y para Topuria de capturar el cinturón y continuar su ascenso en la UFC

Horario y dónde ver la pelea entre Topuria y Volkanovski

La pelea se podrá ver en directo en España a través de Eurosport y la APP de Eurosport, siendo Eurosport la casa de la UFC en España. La cartelera preliminar comenzará a las 01:00, con Eurosport conectando con el evento a las 02:00. La 'main card' arrancará a las 04:00, y se espera que el combate entre Topuria y Volkanovski comience aproximadamente a las 06:15

Ambos luchadores pasaron la prueba del pesaje, lo que confirma que todo está listo para el combate Este enfrentamiento no solo es crucial para sus carreras, sino que también promete ser un espectáculo para los fanáticos de las artes marciales mixtas, dada la habilidad y el corazón que ambos competidores traen al octágono. "Va a ser abismal. Haré historia para España, Georgia y para mí personalmente. Si trabajas duro y tienes fe, todo es posible. Cuánta historia tiene la raza humana y nadie lo había hecho antes. Va a ser grandioso", aseguró Topuria. "Ese es mi destino. Soñé que el día que llegara esta pelea, se desarrollaría de forma espectacular. No me he preparado para una pelea de cinco asaltos de cinco minutos, sino de cinco días", decía los días antes