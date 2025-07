¿Quién es la árbitra de la final de la Eurocopa 2025? Así es Stéphanie Frappart

Stéphanie Frappart se convertirá en protagonista de la final de la Eurocopa Femenina 2025, que tendrá lugar hoy 27 de julio en el St. Jakob-Park Stadium de Basilea, Suiza. Con 41 años y una trayectoria que supera los 111 partidos internacionales de la UEFA, la árbitra francesa ha sido seleccionada para dirigir el encuentro entre España e Inglaterra. La designación de Frappart representa un hito histórico en el arbitraje deportivo, refrendando su reconocimiento internacional y su capacidad profesional en el máximo nivel competitivo.

El Comité de Árbitros de la UEFA ha respaldado la elección de Frappart después de su desempeño en el torneo, donde ha dirigido dos partidos en la fase de grupos y el encuentro de cuartos de final entre Noruega e Italia. A pesar de algunas controversias arbitrales, la árbitra ha manifestado su entusiasmo, señalando que es "un gran honor y un momento de orgullo al final de un torneo maravilloso".

Su trayectoria la sitúa como un modelo a seguir

Nacida en Le Plessis-Bouchard, en la región de Île-de-France, Frappart comenzó su trayectoria como colegiada a los 13 años, motivada por su interés por el reglamento y por el ejemplo de su entorno familiar. En 2011 obtuvo la escarapela FIFA, y desde entonces su carrera ha seguido una línea ascendente que la ha situado como una de las mejores árbitras del mundo. Su nombre comenzó a sonar con fuerza cuando se convirtió en la primera mujer en arbitrar partidos en competiciones masculinas de alto nivel en Francia, como la Ligue 2 en 2014 y la Ligue 1 en 2019. Ese mismo año alcanzó una visibilidad global al dirigir la final del Mundial femenino entre Estados Unidos y Países Bajos. Aunque su consagración llegó poco después, cuando fue designada para arbitrar la Supercopa de Europa masculina entre Liverpool y Chelsea, un hecho sin precedentes en el fútbol continental.

En diciembre de 2020 volvió a romper moldes al convertirse en la primera mujer en pitar un partido de la Liga de Campeones masculina, en el encuentro entre Juventus y Dinamo de Kiev. Dos años más tarde, su presencia en el Mundial masculino de Catar 2022 volvió a marcar un antes y un después: fue la primera árbitra principal en un partido de esa competición, Alemania vs. Costa Rica, y encabezó un equipo arbitral completamente femenino. Pero más allá de los hitos simbólicos, Frappart ha construido una reputación basada en el rigor, la autoridad en el campo y una lectura del juego precisa. En el ámbito europeo, ha dirigido más de 110 encuentros organizados por la UEFA y ha recibido el reconocimiento de la IFFHS como mejor árbitra del mundo en varias ediciones consecutivas desde 2019.

En la presente Eurocopa, Frappart ha estado al frente de dos partidos de la fase de grupos: Finlandia vs. Suiza y Alemania vs. Polonia, y del encuentro de cuartos de final entre Noruega e Italia. En todos ellos, su actuación fue firme y solvente, incluso cuando sus decisiones, como un penalti señalado tras revisión del VAR, generaron debate. La UEFA ha valorado especialmente su experiencia, templanza y la calidad de su dirección de partido a lo largo del torneo, incluyendo al propio responsable de arbitraje de la confederación, Roberto Rosetti, subrayó que su elección para la final responde no solo a su nivel técnico, sino a su capacidad para actuar como referente profesional: “Es una modelo a seguir dentro y fuera del campo”, afirmó.

El equipo que acompañará a Frappart incluye a las asistentes Camille Soriano (Francia) y Francesca di Monte (Italia), junto a Maria Sole Ferrieri Caputi como cuarta árbitra. El sistema VAR estará gestionado por Willy Delajod, con el apoyo de Christian Dingert y Dennis Higler.