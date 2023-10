¿Quién es Bryan Zaragoza, la nueva sensación de España?

El nombre de Bryan Zaragoza está en boca de todo el mundo. EL jugador de 22 años del Granada, tras un arranque brillante de la temporada en las filas del recién ascendido, se doctoró el pasado domingo ante el FC Barcelona con un doblete y una capacidad de desequilibrio que ha llamado la atención de propios y extraños y le ha servido para recibir la primera llamada de la selección española absoluta.

Protagonista en el inicio liguero

Si has visto más partidos del Granada de esta temporada puede que la sorpresa sea relativa, pues Bryan Zaragoza venía avisando. Sus destellos son una constante y su protagonismo en la faceta ofensiva de su equipo es indudable: con cinco goles y una asistencia en este arranque liguero, el pequeño Bryan (1,64m) promedia una participación de gol cada 98 minutos. Números de élite.

De la hornada de 2001, el extremo nació en Málaga pero no llamó la atención del gran club de su ciudad. Antes de llegar al club granadino, Bryan pasó por el CD El Ejido2012 (2020-2021) y por el Club Recreativo Granada (2021-2022), filial de su actual equipo. Su compromiso con el Granada es absoluto pese a que su gran rendimiento y el bajo valor de su cláusula (14 millones de euros) pueden propiciar que los grandes de Europa le quieran reclutar. De momento, él sigue centrado en su club: "Yo tengo los pies en el suelo y estoy 100% comprometido con el Granada. Ya el futuro decidirá".

Números de escándalo

Bryan Zaragoza es de barrio. Él mismo lo así lo contaba en DAZN tras el partido ante el FC Barcelona: "Yo juego para el regate, no juego para correr detrás de la pelota ni juego para otra cosa. Yo desde pequeño de barrio, he jugado toda mi vida en el barrio, y al final juego para eso", decía. Y no se le da mal. Con 56 regates completados en este inicio de temporada, el malagueño es el líder destacadísimo en este apartado entre los jugadores de La Liga. Las diferencias con sus perseguidores lo demuestran: los más cercanos en el ránking son Jonathan Bamba (Celta) con 38 regates y Rodrygo (Madrid) y Lucas Boyé (también del Granada) con 37.

Bryan Zaragoza contó que sus referentes han pasado precisamente por el conjunto azulgrana, rival que sufrió su explosión definitiva: "Mi referente siempre ha sido desde pequeño Leo Messi, porque siempre ha sido el mejor. Me gustaba mucho Neymar y ahora, últimamente, en la Liga española me fijo mucho en Vinicius".

Finalmente, una de las grandes sensaciones de La Liga recibió la llamada de la Selección después del partido ante el FC Barcelona y tras la lesión de Yeremy Pino. Minutos antes, tras concluir su exhibición, Bryan hacía referencia a una posible llamada de Luis de la Fuente: "Cuando tenga que llegar llegará ¿Si me llama mañana la Selección? Andando voy".

Los sueños se cumplen.