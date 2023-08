¿Quién es Juan Rubiales, el tío de Luis Rubiales?

En el culebrón en que se ha convertido el "caso Rubiales" ha llegado el turno de Juan Rubiales (Motril, 1961), tío de Luis y hermano de su padre Luis Manuel Rubiales. Juan no es un cualquiera en el clan Rubiales. Ejerció como jefe de gabinete del que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Y su paso por la RFEF, de 2018 a 2022, estuvo marcado por los conflictos en los que se vio inmerso su sobrino.

Juan Rubiales es periodista de profesión y durante casi 25 años ejerció como reportero en Antena 3. El 2 de noviembre de 2017 sufrió un infarto durante una cobertura desde Soto del Real, cárcel en la que se encontraban recluidos Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de la ANC y Òmnium. Su estancia en Antena 3 acabó un año después cuando su sobrino fue elegido presidente de la RFEF y Luis Rubiales apostó por él para convertirse en su hombre de confianza en el nuevo cargo. Durante años Juan fue poco menos que la mano derecha de su sobrino en la Federación. Primero debió acabar con la polémica que había rodeado al antecesor de Luis Rubiales en el cargo, Ángel María Villar, pero los problemas con su familiar pronto comenzaron. La destitución de Lopetegui días antes de comenzar el Mundial de Rusia, los escándalos por presunta corrupción, supuestas orgías con dinero de la RFEF, los audios de Piqué, las guerras con Tebas... En 2020, Juan Rubiales vio cómo su sobrino decidió situarlo en un segundo plano en el organigrama de la Federación. Y dos años después, el 30 de mayo de 2022, Juan Rubiales cogió una baja por depresión y declaró de forma voluntaria ante el fiscal José Miguel Alonso denunciando una situación de acoso psicológico y mobbing. Era la confirmación definitiva de la ruptura entre los dos familiares.

Juan asegura que las relaciones empezaron a torcerse porque empezó a llamarle por su nombre de pila y no como "presidente". Ahora, en una entrevista en "El Mundo" ha ofrecido nuevas claves. "Luis Rubiales siempre ha sido un hombre con un claro tinte machista, muy arrogante, con actitudes propias de Torrente", asegura. Y relata cómo fue la fiesta en un chalet de Salobreña que se habría pagado con fondos de la RFEF. "Cuando llegué allí no había reunión de trabajo ni nada. Uno de esos días, me dijeron: 'Esta tarde hay una fiesta y van a venir unas chicas'. Y efectivamente 'Nené' (ex futbolista del Granada y amigo personal de Rubiales) trajo a ocho o diez chicas. Cuando llegaron y vi aquello, le dije: '¡Te has vuelto loco, tienen 18 años, podrían ser tus hijas!', y me encerré en una habitación".

Una de sus últimas conversaciones y que rompió definitivamente la relación fue: "Tenemos que buscar la fórmula para que a mi padre le llegue dinero todos los meses desde la RFEF. Y yo le contesté que no iba a participar en eso y le dije ''¿de qué vas?''. Me contestó: ''Vete de aquí que no te quiero ni ver. Ya sé de qué vas".

Juan Rubiales también habló en El Partidazo de la Cope sobre su sobrino. "Es machista y sigue sin entender que tuvo un comportamiento machista. Siente a la mujer como un objeto", afirma. Y detalla los comportamientos que tuvo su sobrino con las ex secretarias de Estado para el Deporte, María José Rienda e Irene Lozano. "Con las dos tuvo actitudes machistas y agresivas. Con Rienda pegaba puñetazos en la mesa e Irene Lozano echó a Rubiales de su despacho", comenta.