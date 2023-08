El tío de Luis Rubiales critica duramente a su sobrino: ''Siempre ha sido un hombre con un claro tinte machista y con actitudes propias de Torrente"

La familia Rubiales acapara los titulares de la prensa internacional. Por un lado, están sus padres, hijas, sobrinas y primas, mientras que en el otro banda está su tío Juan, su ex director de gabinetes. La relación entre ambos se fue diluyendo hasta el punto de que Juan llegó a desvelar que el presidente inhabilitado organizaba barbacoas con chicas imágenes financiadas con el dinero de la RFEF.

"No me sorprendieron las imágenes que vimos, pero sí me impactaron. Luis Rubiales siempre ha sido un hombre con un claro tinte machista, muy arrogante, con actitudes propias de Torrente. Él no quiere ser un político, sino un guerrero, pero la sociedad española ha cambiado, ha marcado unas líneas rojas y le ha dicho que esto no se puede hacer. El primer desencuentro se produjo cuando me dijo que nunca más le llamara 'Luis', sino 'presidente', y me dejó claro que él no se equivocaba porque era el máximo responsable. Que, en todo caso, me equivocaba yo porque era un empleado. A partir de ese momento le empezamos a llamar 'Kennedy'. No quería a su alrededor gente que le llevara la contraria. Durante última conversación que tuve con él me dijo: 'Tío, tenemos que buscar la fórmula para que a mi padre le llegue dinero todos los meses desde la RFEF'. Le contesté que no iba a participar en eso y le dije '¿de qué vas?'. Me contestó: 'Vete de aquí que no te quiero ni ver. Ya sé de qué vas. Dos días antes de destituirme como jefe de Gabinete, fue a una empresa que decía que había trabajado para el Centro Nacional de Inteligencia. Estaba obsesionado con que el presidente de la Liga, Javier Tebas, le espiaba, y no quería que salieran las conversaciones que tenía almacenadas en su teléfono", afirmó a EL MUNDO.

Otro de los temas claves fue la negociación de la Supercopa con Piqué como intermediario. "La propuesta de Arabia Saudí se la hizo Piqué, y un día Luis me dice que se tiene que ir a Londres por un tema secreto. Cuando vuelve, me cuenta que ha firmado un preacuerdo con los saudíes. Nos llevamos las manos a la cabeza, le dijimos que cómo había hecho eso con un país que no respetaba los derechos humanos, así que encargó rápidamente un informe que justificara lo que había hecho. Hubo una propuesta de Qatar para quedarse la Supercopa, pero la rechazó porque Piqué no era intermediario y no se llevaba comisión", recuerda.

Uno de los conflictos más grandes llegó con la famosa barbacoa en Salobreña. "Yo estaba en Marbella promocionando la Segunda División B y me dijeron que había montado una reunión de trabajo en Salobreña. Me mandaron la dirección por Whatsapp y fui. Me sorprendió, porque en la RFEF había una Junta Gestora, y cuando llegué allí no había reunión de trabajo ni nada. Uno de esos días, me dijeron: 'Esta tarde hay una fiesta y van a venir unas chicas'. Y efectivamente 'Nené' [ex futbolista del Granada y amigo personal de Rubiales] trajo a ocho o diez chicas. Cuando llegaron y vi aquello, le dije: '¡Te has vuelto loco, tienen 18 años, podrían ser tus hijas!', y me encerré en una habitación. Curiosamente a aquella reunión de trabajo en Salobreña no fue invitada ninguna mujer responsable de área. Si supuestamente se iba a tratar el plan sanitario por el Covid, ¿por qué no fue, por ejemplo, la responsable médica de la RFEF? ¿Por qué no asistió tampoco la responsable de comunicación? Rubiales entró en mi habitación y me dijo: '¿Qué pasa? Le dije que no quería participar en eso y me contestó: 'Siempre estás igual, eres un pesado'", relató.