La rajada de Quique Setién contra Dani Parejo y Raúl Albiol: “Fueron al juicio a decir barbaridades”

Quique Setién fue el invitado estrella el pasado lunes a ‘El Larguero’ de la Cadena SER y allí habló alto y claro con Manu Carreño sobre los pagos que debe percibir aún del Barcelona y del Villarreal. Además, se pronunció sobre la actitud del madridista Vinicius sobre los terrenos de juego. “Ellos reclaman que el despido sea procedente, con lo cual aducen una serie de causas por las que me despiden. Y entre esas causas…, de hecho estuvieron allí dos jugadores declarando en el juicio y que fueron allí a decir barbaridades, Raúl Albiol y Dani Parejo. [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/deportes/laotraliga/sorprendente-equipo-que-quiere-fichar-quique-setien_2024032666034f4617c56e0001d65a0f.html|||Estuvieron declarando los dos diciendo que habían hecho una pretemporada desastrosa, que no entrenábamos… a ver si el juez entendía que eso era así para considerar el despido procedente”.]]

“Ahora el juez tristemente tiene que decidir si mi pretemporada es buena o es un desastre. Ellos te dan ese pliego de cargos con la intención única y exclusiva de dilatar el pago y de alargar los plazos. Ellos saben que van a tener que pagar. De todos los casos que ha habido desde 2010, no ha habido ni un solo caso que haya ganado un club a un entrenador. Ni uno”, añadió el técnico.

“Aún no he terminado de cobrar todo, me queda un plazo, que se va a cumplir a final de mes, cuatro años después. Aún así, por supuesto que me compensó ir al Barcelona. Entrenar allí fue algo especial, fue lo máximo. En el Barça he aprendido yo muchas cosas de lo que hago. Es una experiencia extraordinaria”.

A Setién también le preguntaron por Vinicius. “En este momento necesita ayuda. Lo que dijo del Mundial que organizará España... Todo lo bueno que tiene como futbolista lo empaña con este tipo de cosas”, afirmó.

El cántabro sigue sin equipo y ahora está a la espera de saber lo que ocurrirá en los tribunales antes de que pueda encontrar un nuevo destino.