El sorprendente equipo que quiere fichar a Quique Setién

Quique Setién, sin equipo tras su reciente paso por el Villarreal, podría emprender una nueva y sorprendente aventura en Brasil. El Botafogo ha destituido a Tiago Nunes y la del técnico cántabro es una de las opciones que maneja.

Es más, según O Globo, su presidente, el estadounidense John Textor, ya ha mantenido alguna conversación con Quique Setién. No obstante, dado que el entrenador de 65 años nunca ha probado fortuna en el extranjero, Pedro Martins, técnico del Al-Gharafa catarí, ha ganado enteros para hacerse cargo del Botafogo en las últimas horas.

El diario AS, por su parte, señala que Quique Setién, que hace unos meses sonó para el Besiktas, vería con buenos ojos poner rumbo a Brasil. Tras haber entrenado a Racing de Santander, Poli Ejido, Logroñés, Lugo, Las Palmas, Betis, Barcelona y Villarreal, ¿será el Botafogo el siguiente equipo del cántabro?

¿Está dispuesto Quique Setién a poner rumbo a Brasil de la mano del Botafogo?

Un país en el que sí le gustaría entrenar a Quique Setién, según manifestó él mismo en el Foro Internacional del Deporte durante el pasado mes de diciembre es en Estados Unidos. “Me han llamado esta tarde de Turquía para ir allí. Pero me lo tengo que pensar. La oferta la tengo que decidir mañana. Es en Estambul, el equivalente al Madrid aquí. En Arabia Saudí también he negociado con dos, pero no lo tenía muy claro. Sí que me iría gratis a Estados Unidos, ya que el fútbol se vive de otra manera. De hecho, ya quise ir a jugar al terminar mi carrera”, señaló antes de ser tentado desde Brasil.