Las razones reales de Carlos Sainz para dar el sí a Williams

La temporada 2025 de la Fórmula 1 ha llegado con una sorpresa inesperada: Carlos Sainz, uno de los pilotos más destacados de los últimos años, se ve obligado a cambiar de equipo debido al fichaje galáctico de Lewis Hamilton por Ferrari. La escudería de Maranello ha decidido apostar por el inglés en lugar de seguir confiando en el madrileño, quien, a pesar de su destacada trayectoria, se vio fuera de Ferrari.

A lo largo de su carrera, Sainz ha logrado grandes logros: 4 victorias, 6 poles y 27 podios. Sin embargo, el mercado de fichajes le puso en una situación complicada. Sin un asiento en Ferrari para 2025, se vio obligado a buscar una nueva oportunidad. Tras varios rumores y especulaciones, Sainz ha decidido unirse a Williams, una escudería histórica pero que actualmente atraviesa una de sus etapas más difíciles.

Williams no gana una carrera desde el triunfo de Pastor Maldonado en el Gran Premio de España de 2012, y en 2024 finalizó en la novena posición en el Campeonato de Constructores. No obstante, la llegada de Sainz genera expectativas de que la escudería de Grove pueda dar un salto de calidad y pelear de nuevo en la parte alta de la tabla. Con Alex Albon como compañero, el proyecto que ahora lidera Sainz podría cambiar el rumbo de la escudería, que aún mantiene una tradición ganadora, aunque en tiempos recientes ha sido relegada a la parte baja de la parrilla.

Carlos Sainz ha explicado que su decisión de fichar por Williams no fue sencilla. Al principio, como cualquier piloto de élite, su prioridad era encontrar el equipo más competitivo para 2025. Sin embargo, con el paso del tiempo, se dio cuenta de que no solo importaba la rapidez del coche, sino también la solidez del proyecto y la calidad humana de las personas con las que iba a trabajar.

"Al principio, cuando tuve que tomar una decisión tan importante, estaba muy pendiente de qué equipo iba a ser más rápido en 2025, en quién estaba descubriendo cosas que los harían más rápidos. Finalmente, me di cuenta de que mi decisión tenía que basarse en dos cosas: el proyecto y la gente. Y cuando empecé a hablar más en detalle con James (Vowles), me di cuenta de que había elaborado un plan muy sólido para Williams. Percibí un liderazgo muy fuerte y una visión clara de volver a la cabeza que me hizo confiar y enamorarme del proyecto", señaló el piloto español.

El madrileño también rememoró un momento de su carrera que le hizo confiar en su instinto. Cuando dejó McLaren, él mismo pensó que el equipo podría convertirse en campeón del mundo, algo que se materializó con la reciente victoria del equipo en 2024. Esta premonición le reafirmó en su creencia de que Williams también podría tener un futuro brillante si se le da el tiempo y las condiciones adecuadas para crecer.

"Cuando dejé McLaren, realmente pensé que había gente muy buena allí y que ese equipo podría ser campeón del mundo en el futuro. McLaren terminó siendo campeón del mundo el año pasado y dije, bueno, necesito confiar en mi instinto. Sé que Williams tiene un buen proyecto, que cuenta con un gran respaldo y que tiene buena gente. Y al final, esta combinación de dos cosas me hizo creer realmente en Williams", explicó Sainz.

El compromiso de los miembros de Williams también impresionó profundamente a Carlos Sainz durante su primer test con la escudería en Abu Dhabi. En un momento de la temporada en el que la fatiga suele ser alta, Sainz se sorprendió por la motivación y las ganas de trabajar del equipo, algo que le hizo sentir muy positivo respecto al futuro.

"Sinceramente, lo que más me impresionó en Yas Marina es lo motivados que estaban todos. Y no es fácil porque esas pruebas se llevan a cabo al final y todos suelen estar muy bajos de energía. He hecho ese test con otros equipos y sé lo cansado que está todo el mundo al final de la temporada. Pero en Williams vi caras sonrientes por todas partes. Vi gente que quería participar, que quería colaborar, que quería que esa prueba fuera lo más positiva posible. Y eso me encantó y me hizo disfrutar mucho los dos días", afirmó Sainz.