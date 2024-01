La reacción de Carlos Sainz con Laporta cuando le sugieren poner una pegatina del Barcelona en su coche

Carlos Sainz, el veterano piloto español de Audi, se mantiene firme en su liderazgo en la clasificación general de coches en el Dakar 2024. Con una ventaja significativa, Sainz ha expresado su deseo de encarar la próxima semana "sin problemas mecánicos" y mantenerse "en la posición" que ostenta actualmente, sabiendo que para sus perseguidores, ocupar el segundo lugar no es suficiente

Durante una entrevista con EFE, Sainz fue interrogado sobre la posibilidad de reducir la velocidad para gestionar su ventaja de 20 minutos sobre el competidor más cercano. El piloto respondió que, aunque algunos días requerirán de un esfuerzo mayor que otros, es consciente de que sus rivales no escatimarán en esfuerzos y por ello su objetivo es "defender el liderato de la mejor manera" posible Sainz evitó especular sobre si un triunfo en esta edición del Dakar sería el más destacado de su carrera, argumentando que hablar de futuros resultados es "irrelevante". Prefiere concentrarse en el presente, donde lidera con una diferencia de 20 minutos y 21 segundos sobre el sueco Mattias Ekström y 29 minutos y 31 segundos sobre el francés Stéphane Loeb, ambos también pilotos de Audi y Prodrive respectivamente.

Está feliz Carlos Sainz, al que ha ido a ver Joan Laporta, antes del Real Madrid - Barcelona de la Supercopa: "Es un buen detalle venir a visitarme y desearme suerte. Yo le he dicho que gane el mejor, pero si puede ser que gane el Real Madrid". Además, aseguró que est formato de la Supercopa es "distinto", pero "si es bueno para los clubs que la juegan y les dota de recursos, ¿por qué no?". Y apoyó que se juegue en Arabia. "Está tratando de hacer un montón de eventos deportivos, como el Dakar, el golf o el fútbol y están realmente llevando ciertos deportes a otro nivel", decía. Bromeó con Laporta y Yuste y cuando éste le dijo que pusiese una pegatina del Barcelona en su coche, Sainz, riéndose y educadamente, dijo que no.Que no es antibarcelonista, pero que no.

Además, epiloto español destacó la singularidad del Audi RS Q E-TRON E2, un vehículo híbrido electrificado que representa "un proyecto único" y "muy especial", siendo la primera vez que un coche de estas características compite en el Dakar. Sainz también subrayó la dificultad de la última etapa, una prueba de resistencia de 48 horas en el desierto de arena más grande del mundo, describiéndola como una etapa "muy intensa" y "física" que todos los competidores anhelan finalizar

En cuanto a la posibilidad de que su hijo, Carlos Sainz Jr., siga sus pasos en el Dakar, el piloto señaló que no es una necesidad, ya que su hijo actualmente se concentra en su carrera en la F1, con el objetivo de ganar carreras y lograr triunfos importantes