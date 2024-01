Al Attiyah, el mayor enemigo ya no es un problema para Carlos Sainz en el Dakar

Si hay una rivalidad en los últimos tiempos en el Dakar es la de Carlos Sainz y Nasser Al Attiyah. Dos ganadores natos que nunca levantan el pie del acelerador y que en ediciones pasadas han dejado imágenes espectaculares luchando rueda con rueda en medio del desierto a altas velocidades. No hay hueco para los dos en lo más alto del podio del rally más duro del mundo y los dos eran, otra vez, los grandes favoritos para llevarse a casa un nuevo Touareg.

Este año ya había habido un pique entre ellos cuando Carlos Sainz aseguró que había pinchado tres veces durante una etapa y el qatarí respondió indignado que eso era imposible viendo el tiempo que había hecho y que el que sí había pinchado dos veces era él. No se calla el millonario y olímpico en tiro en la modalidad de skeet, donde estará el París 2024 en busca de su segundo metal.

Lo que es seguro que no va a conseguir este año es su sexto Dakar, el que hubiera sido el tercero consecutivo y que ya no será. No pudo salir con opciones Nasser de la novedosa etapa de 48 horas en la que Carlos Sainz ha bordado la estrategia y se ha metido una buena parte del triunfo en el bolsillo. Ya le fue muy bien al madrileño la primera mitad de este nuevo formato y en la continuación, después de hacer noche en mitad del desierto, completó el trabajo. Sainz manda con más de veinte minutos sobre el segundo, su compañero en Audi Mattias Ekström, y se ha quitado de encima a su mayor problema, ya que Al Attiyah perdió 2 horas y 45 minutos y todas sus opciones de victoria. Y es que al príncipe qatarí le salió todo al revés. En la primera jornada de la crono de 48 horas perdió casi 25 minutos con el español por culpa de algún que otro problema de navegación y el lastre de tener que abrir pista. Pero lo peor para Al Attiyah estaba por venir y le sucedió ayer, cuando una avería en el cojinete de la dirección le hizo estar más de dos horas reparando su vehículo y esperando a que un camión de asistencia le llevara las herramientas necesarias para poder arreglar el problema. Así que ni un milagro puede devolver a Nasser a la lucha por el triunfo.

Carlos Sainz llega líder destacado al día de descanso, pero pide prudencia. «Es una carrera por eliminación y lo que tenemos que esperar es seguir igual, con la misma estrategia de ir pasando día a día. Tranquilidad, humildad y pensar que queda toda una semana igual o más dura que la que hemos superado», decía el Matador. El que no ha superado este inicio es Joan Barreda, que dijo adiós al que seguramente será su último Dakar, del que se despide sin triunfos.