La reacción de Guti en "El Chiringuito" tras escuchar que el arbitraje del derbi fue de "élite"

El derbi madrileño generó mucha polémica. Villa y Juanfran se posicionaban a favor del Atlético de Madrid y Guti hizo lo propio con el Real Madrid. El excentrocampista protestó por el gol anulado a Camavinga y la no expulsión a Giménez. Durante "El Chiringuito", Juanfe afirmó que el arbitraje del derbi fue "de élite", algo que no pasó desapercibido para el exjugador que reaccionó de manera firme con ciertos gestos.

"No puede interferir en nada, le hace una llave de kárate y no le deja ni saltar", explicó el exfutbolista sobre la jugada con Rüdiger. "Si el Madrid quiere calidad tienen que jugar Modric y Kroos", reconoció Guti.

Guti ya reconoció algunas anécdotas sobre su pasado que van en la línea de Bellingham: "Yo rechacé una oferta muy alta del Milan, donde me pagaban el doble de dinero. Dije que no. Es la única vez que fui al despacho de Florentino para decirle que yo me quería quedar y él hizo un esfuerzo económico, aunque seguía cobrando la mitad de lo que me daban en Italia", afirmó. El exjugador quiere volver a los banquillos. "En los últimos meses he tenido ofertas... Pero aquí estoy. Falta que alguna me ilusione. Ser entrenador te engancha de verdad. Cuando era jugador no me planteé ser entrenador. Me gustaría volver 15 años atrás y estar en el campo de nuevo", dijo.