La reacción de la prensa catalana a la victoria del Girona al Barça

El Girona se impuso al Barça (4-2) en un encuentro que dominaron con un juego espectacular. El equipo de Míchel vuelve a ponerse líder de la clasificación y le saca siete puntos al cuadro de Xavi. La prensa catalana ensalza la buena labor del Girona y destaca el liderato. "El líder es el Girona", afirma Sport. "Los blaugranas fueron inferiores y pagaron caros los despistes defensivos tras mostrar su versión más irregular. Los de Míchel se sitúan en lo más alto de la clasificación", matizan.

"Golpe de líder", titula Mundo Deportivo. "Un excelente Girona asaltó Montjuic y domina LaLiga. Saca dos puntos al Madrid y 7 a un irregular Barça, ahora cuarto, que peleó con tantos de Lewy y Gundogan. L'Esportiu, por su parte, afirma "Asalto al Poder", destacando el partidazo de los de Míchel. "No me comparo con nadie, pero jugamos muy bien. Recibo muchos mensajes de gente de fútbol reconociendo que jugamos muy bien y da gusto vernos jugar. Tenemos alma y pasión, que es lo que nos pide la afición. Es lo que más me llena. Vi el gol de Stuani y estaba diciendo ‘nunca he ganado al Barça, lo he hecho y encima marcando’. Nos están pasando cosas muy bonitas. Hemos de romper barreras y vamos a intentar llegar lo más lejos posible", afirmó Míchel.

"Siempre estoy más feliz por el rendimiento. No sé si somos capaces de aguantar el nivel de Barça, Madrid y Atlético durante una temporada entera, pero el rendimiento del equipo me hace estar muy feliz. Estos jugadores están haciendo historia de verdad. Cualquier aficionado del fútbol se va siendo un poquito del Girona. Nuestra afición es la más feliz del mundo, pero mucha gente dirá que estos tíos han jugado un partidazo, juegan muy bien al fútbol", resaltó el técnico madrileño.