Las reacciones de la prensa catalana e inglesa al triunfo del Real Madrid

El Real Madrid ganó al Manchester City en un partido cargado de emoción y de nervios hasta el final. El penalti marcado por Rudiger es la guinda perfecta a un sinfín de nerviosa. Desde la prensa inglesa destacan diferentes titulares. “Los reyes de Europa pueden recuperar la corona”, asegura The Independent. “El equipo de Guardiola lamenta el coste de las ocasiones perdidas”, dice la BBC. “El City paga las consecuencias”, escribe Daily Mail.

The Guardian «el Madrid destrona al Manchester City» y en The Sun hablan de «tanda de penaltis dramática» como gran resumen del encuentro. Otros periódicos más pequeños también siguen esta misma línea de "mala fortuna en los penaltis". Y es que, a excepción de "The Guardian", los periódicos elogian el gran partido entre ambos conjuntos.

Mientras tanto en la prensa catalana también se hacen eco. ¡Increíble!, afirma el Sport. "A Semis por penaltis", titula el Mundo Deportivo. "El City dominó de modo apabullante, pero los blancos supieron aguantar.