El mítico comienzo de Pedrerol en El Chiringuito tras el Manchester City - Real Madrid

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró que dieron todo contra el Real Madrid, pero que no es suficiente contra el equipo blanco, que les venció en la tanda de penaltis para clasificarse a semifinales y lo que el técnico calificó como "qué manera más cojonuda de perder".

"Hubiera preferido ganar, claro. Lo primero felicitar al Real Madrid por clasificarse a semifinales. El Madrid defendió muy atrás, con mucha solidaridad. Lo dimos todo, no me arrepiento de nada. Lo hemos hecho todo, tanto defensivamente como ofensivamente. Es lo que hay", dijo Guardiola en rueda de prensa.

"Los tres partidos han sido muy similares, ellos han defendido más atrás, hemos creado muchas oportunidades, pero esto va de marcar goles. Ellos estarán en semifinales y nosotros no, por pequeños detalles. A veces ganas los penaltis, a veces no. No hemos convertido las oportunidades que hemos tenido. Todos hemos estado al mejor nivel, para ganar al Madrid tienes que estar al 100 %, lo hemos estado, pero no ha sido suficiente".

"No juzgo. Es la decisión de Carlo", apuntó el técnico español sobre el planteamiento defensivo de Ancelotti. "En otro deporte por estadística se hubiera ganado, pero el fútbol tiene esto de maravilloso".

Fede Valverde reconoció que el City jugó bien: "El Manchester City juega un fútbol mejor¿ que el de su equipo, pero somos el Real Madrid y supimos trabajar y sacar orgullo y garra. Hemos dado la cara, sin jugar de la mejor forma, pero luchando".

"Hemos hecho un trabajo que planeamos, hasta el gol. Pero mentalmente te metes atrás y es jodido. Además de cansarte físicamente, la cabeza te mata por estar corriendo detrás de la pelota. Pero hay que saber sufrir, trabajar, y sacar orgullo y garra; se necesitan estos momentos".

Pero el madridismo está orgulloso. Lo resumió Pedrerol en El Chiringuito.

"Lo confieso, estoy agotado, ¿no os pasa a vosotros?. Tanta tensión, sufrimiento, penaltis. Pero es la Champion. Y es ... el Real Madrid", han sido sus primeras palabras.