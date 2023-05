Real Madrid - Manchester City. El mejor jugador, según Guardiola y el big data

Pep Guardiola dice de Kevin de Bruyne que es uno de los mejores jugadores que ha visto. «Puede hacerlo absolutamente todo», decía el entrenador español hace ya algunos años. La imagen del belga como uno de los futbolistas más decisivos del momento no es sólo una percepción subjetiva de su entrenador. Hace dos años, después de despedir a su representante por falsificación de documentos y blanqueo de capitales, negoció él mismo su renovación con el único apoyo de un grupo de especialistas en big data. Los datos demostraban que era el jugador más influyente del equipo y convencieron al City para aumentarle el sueldo. Incluso después del fichaje de Haaland, el belga sigue siendo el jugador mejor pagado de su club y de la Premier.

Los números siguen avalando su salario. Lleva nueve goles y 27 asistencias esta temporada. Unos números que lo convierten en el complemento ideal para Haaland: Es el pie que le da de comer.

«Guardiola me ha ayudado a mejorar individualmente, a jugar de una manera totalmente diferente, que necesita tiempo para adaptarte. Pero cuando lo haces, el fútbol se vuelve más fácil», ha reconocido el centrocampista del City.

En Pep ha encontrado la confianza y la seguridad que no le dio Mourinho. Con el portugués coincidió en el Chelsea y sólo jugó nueve partidos. La competencia era grande y Kevin no olvida una de las escasas conversaciones que tuvo con su entonces entrenador. Reunió a todos los centrocampistas del equipo y les fue comentando sus estadísticas hasta que llegó el turno del belga. «De Bruyne, cero goles y una asistencia». Sus quejas por la falta de oportunidades que hacía injusta la comparación no le sirvieron de mucho. Así que, pidió salir. El Chelsea lo vendió por 22 millones de euros al Wolfsburgo y el Manchester City pagó por él 76 millones sólo año y medio después.

En el City y con Guardiola ha encontrado su lugar en el mundo. Un golpe en el pie ha cuestionado su presencia en el Bernabéu, pero el belga ya jugó los noventa minutos contra el Leeds en la última jornada de la Premier. Pep puede estar tranquilo. Ya sabe lo que es jugar un partido decisivo sin su futbolista más importante y la experiencia no fue buena. Hace dos años, tuvo que retirarse a la hora de partido de la final de la Liga de Campeones contra el Chelsea después de un choque con Rudiger. Sin él su equipo perdió su primera final de Champions. De Bruyne lo puede hacer todo, pero no es inmune a las lesiones.