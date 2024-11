El Real Madrid pierde a Vinicius por lesión... y el brasileño apunta al calendario

Vinicius Júnior ha sufrido una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y estará alrededor de un mes de baja. Esta baja resulta crucial para el partido en Anfield, donde el Real Madrid intentará dar un golpe de autoridad tras las dos derrotas sufridas en los primeros cuatro partidos de la temporada.

El brasileño no podrá estar en el encuentro de Anfield, un estadio que le trae muy buenos recuerdos, especialmente por la destacada actuación que ofreció allí hace dos temporadas, cuando lideró la remontada del Madrid en un memorable 2-5 después de comenzar perdiendo 2-0. La lesión de Vinicius se produjo en el partido frente al Leganés, el cual jugó en su totalidad. Ancelotti decidió dar descanso a Mbappé en los últimos diez minutos del encuentro, pero mantuvo a Vinicius en el campo durante los 90 minutos, un jugador que no había marcado y buscaba abrir su cuenta goleadora. No mostró signos de lesión durante el partido, pero al llegar al vestuario comenzó a quejarse de molestias. Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado el peor pronóstico.

Es una lesión que no es desconocida para el brasileño, quien ya la sufrió en dos ocasiones la temporada pasada, precisamente en esta misma etapa del año. Vinicius es un futbolista muy explosivo y la acumulación de partidos y desplazamientos provoca que se deba tener un cuidado especial con sus músculos. Aunque es un jugador profesional que sigue un riguroso plan de prevención, ni eso ha logrado evitar una lesión que lo obliga a hacer un alto justo antes de un partido clave para el Real Madrid.

El brasileño ha apuntado de inmediato las razones o los posibles motivos de la lesión. Vini ha escrito un mensaje en la red social 'X' (antes Twitter) quejándose del calendario. "El loco calendario……… A RECUPERAR!", ha publicado junto a un emoticono de unas manos emulando una súplica.