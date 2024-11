Leganés - Real Madrid, en directo hoy: previa y alineaciones, LaLiga EA Sports

"Los delanteros han tenido siempre malas rachas. Yo le veo feliz, motivado, con ganas de entrenar con los compañeros. La racha terminará mañana, estoy convencido. Tiene una calidad descomunal y antes o después lo va a demostrar".

Entrenamiento del Real Madrid Borja Sanchez-Trillo Agencia EFE

"No es difícil dar minutos a los canteranos. Mi responsabilidad es meter al mejor equipo posible y eso he intentado desde que estoy aquí. A veces he metido canteranos. La cantera es parte importante del club. No quiero poner en duda la planificación que ha hecho porque ha sido muy buena en los últimos diez años y hay muchos jugadores de la cantera que han estado, están y estarán con el primer equipo. Dar minutos a la cantera no es el objetivo de este club. Es una parte muy importante, han salido muchos jugadores y también hay jugadores fuera que estamos mirando y puede ser que algún día jueguen en el Real Madrid".