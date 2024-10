Real Sociedad - Atlético de Madrid en directo: resumen, resultado y goles, jornada 9 LaLiga EA Sports en vivo hoy

MADRID.-AMP.- Le Normand sufre un traumatismo craneoencefálico con hematoma subdural tras su golpe en el derbi Europa Press

El central colchonero no podrá enfrentarse a su ex equipo, e n el derbi sufrió un traumatismo craneoencefálico con hematoma subdural , no hizo el viaje a Lisboa y tampoco estará en este partido. El campeón de Europa reaccionó en sus redes por los mensajes de apoyo que ha recibido: