Red Bull solamente tiene miedo a Fernando Alonso

Max Verstappen ya suma su victoria número 12. Marko, jefe de Red Bull, habló sobre Fernando Alonso: "¿Quién puede batir a Max? Creo que solo Alonso... pero con el mismo coche sería complicado", dijo. "La verdad es que si miramos el histórico y la estadística, veo complicado que ganemos todas, claro que ya llevamos 12 seguidas y, bueno, ¿quién sabe?", aseguró.

"Espero que sí por Fernando. Hace unos años no luchábamos delante, ahora me alegra verle aquí y las victorias están sobre la mesa. Yo he estado en esa situación, a veces terminas a 30 segundos del ganador pero aun así ganas dos o tres carreras en una temporada", afirmó.

Fernando Alonso y Aston Martin quieren cerrar una etapa de malos resultados. Tras hacer seis podios espectaculares, Mike Krack, jefe de equipo de Aston Martin, mostró su punto de vista. "El resultado es decepcionante, pero también es un baño de realidad. Llevamos un par de carreras en las que creíamos que era específico de la pista y creíamos que podíamos ser rápidos aquí y no lo hemos sido", dijo.

"Eso demuestra que no estamos donde estábamos. Otros equipos nos han pasado. Este es el terreno que tenemos que recuperar y no hay manera de esconderse, hay que mejorar el coche. La diferencia no es muy grande, pero hay mucha gente agrupada y ahí terminas octavo o noveno en el ranking de coches. Lo siento por los pilotos porque han dado el máximo. Necesitan mejor coche y trabajaremos duro para hacerlo", dijo Krack.