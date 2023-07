El aliado de Fernando Alonso y Aston Martin para superar el momento más complicado

Fernando Alonso y Aston Martin quieren poner punto y final a una crisis de malos resultados. Los seis podios fueron espectaculares, pero desde la escudería no se conforman. Mike Krack, jefe de equipo de Aston Martin, mostró su punto de vista. "El resultado es decepcionante, pero también es un baño de realidad. Llevamos un par de carreras en las que creíamos que era específico de la pista y creíamos que podíamos ser rápidos aquí y no lo hemos sido", dijo Krack en declaraciones a 'DAZN'. "Eso demuestra que no estamos donde estábamos. Otros equipos nos han pasado. Este es el terreno que tenemos que recuperar y no hay manera de esconderse, hay que mejorar el coche. La diferencia no es muy grande, pero hay mucha gente agrupada y ahí terminas octavo o noveno en el ranking de coches. Lo siento por los pilotos porque han dado el máximo. Necesitan mejor coche y trabajaremos duro para hacerlo", zanjó.

Más Noticias La contundente petición de Fernando Alonso a Aston Martin después del bajón de rendimiento

Por su parte, Fernando Alonso no se quedó atrás y también hizo autocrítica. "Seguramente hemos caído de rendimiento con respecto al principios de temporada. No hay duda de que estamos sufriendo en estas últimas carreras, así que estamos trabajando duro. Es un momento de apretar los dientes, estar concentrados, de intentar entender todo lo que está pasando en el coche, lo bueno que decíamos a principios de año que no está, lo que hayamos podido mejorar intentar retenerlo... Mejorar el coche, en definitiva", aclaró.

En Spa-Francorchamps este jueves comenzará a llover y también lo hará durante la carrera. Esto beneficia a ambas partes, puesto que hace un año en el Gran Premio de Alemania, el asturiano casi conquista la ‘pole’, aunque finalmente fue segundo.