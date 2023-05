Las redes arden contra Pipi Estrada: "Santiago Bernabéu habría mandado a Vinicius de vuelta a Brasil"

El periodista deportivo participó en la tertulia deportiva de Radio Marca, donde fue tendencia tras protagonizar varios comentarios que generan cierta tensión sobre Vinicius. "Estoy indignado porque en Mestalla ocurrió el insulto, de ahí a que el insulto se convierta en racismo me parece lamentable porque en España, afortundamente, gracias a dios, las personas de raza negra caminan libremente sin que nadie les moleste”, dijo.

El periodista fue más allá haciendo mención a Santiago Bernabéu: “Santiago Bernabéu mandaría a Vinicius a Brasil de vuelta”.

Miguel Quintana, que también participó en la tertulia” se pronunció al respecto. “Siento bastante vergüenza, la verdad”, escribió en redes sociales.

Vinicius ya se manifestó hace unos días sobre los cánticos racistas. “No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas. Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas", zanjó el brasileño.