Las redes sociales estallan contra Pedro Sánchez por no felicitar a Topuria

Topuria, nuevo campeón de la UFC, lanzó un dardo a Pedro Sánchez nada más llegar a España: "Me ha dolido no recibir una felicitación del líder de nuestro país"

"No haber recibido una felicitación del líder de nuestro país sí que me ha dolido un poco, pero eso no cambia mi amor por España", reconoció el luchador.

De tal modo, Topuria quiso reiterar el agradecimiento ya expresado estos días previos a su llegada a España. "Sinceramente, mi objetivo siempre ha sido competir conmigo mismo. Me alegra que cada vez se sume más gente a mi barco y ser la persona que cambie la perspectiva de la gente de que se pueden cumplir los sueños", zanjó.

Después de estas palabras muchos son los usuarios que en redes sociales criticaron a Pedro Sánchez y otros que bromearon con el asunto. "Ya está bien... no le consideran español cuando siempre se mostró a favor del país", dijo un usuario. "Ojalá hagan una pelea para solucionar esto", bromeó otro.

"Topuria es más español que muchos...", sostenían otros fans del luchador. "Es lamentable que Topuria represente a nuestro país y Pedro Sánchez no le felicite", zanjó otro usuario.