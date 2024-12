La respuesta más surrealista del entrenador del Sporting: "Si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta...".

Rubén Albés, entrenador del Real Sporting, es uno de los entrenadores del momento en la categoría de plata del fútbol español. El técnico hizo esta famosa declaración en una rueda de prensa para evitar entrar en especulaciones sobre cuál sería el objetivo prioritario entre el ascenso a Segunda División y la Copa del Rey.

"No me gusta hacer hipótesis, no voy a elegir entre el ascenso y la Copa, si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta" tiene un claro tono irónico y es un rechazo a las conjeturas sobre posibles futuros. La comparación con una bicicleta ilustra la innecesariedad de hablar de algo que es hipotético o irreal, en lugar de centrarse en la realidad del presente.

Lo que Albés quería transmitir es que, en el mundo del fútbol, a veces es más importante centrarse en lo que se puede controlar en lugar de hacer previsiones sobre situaciones que dependen de muchos factores y que, en el fondo, no tienen un impacto inmediato sobre el trabajo diario. La declaración resalta su enfoque pragmático y su rechazo a desviarse de la atención en lo que tiene valor en ese momento.

Es una frase que se utiliza también para poner en evidencia lo poco útil que son las discusiones que no se basan en hechos concretos, sino en escenarios hipotéticos que no sirven para la toma de decisiones en el día a día.

Esta frase generó un sinfín de memes, comentarios virales y elogios al entrenador del Real Sporting.