La respuesta de Pedrerol a los que critican a Ancelotti después del derbi

La derrota del Real Madrid en el primer derbi de la temporada contra el Atlético deja un sabor agridulce en el madridismo. Más allá del resultado, son las malas sensaciones lo que critican algunos madridistas que también cargan contra Ancelotti.

Josep Pedrerol defendió al italiano nada más dar inicio el programa. "Qué fácil es machacar a Ancelotti... qué poca memoria tenemos", afirmó. "Es una buena pregunta... creo que lo podía haber hecho mejor. Obviamente cuando el equipo no funciona, es mi responsabilidad. Pero tengo la espalda muy fuerte (para soportar críticas). Sin problema. Asumir la responsabilidad es lo mínimo", dijo el italiano.

El presentador de El Chiringuito recordó que en otros muchos momento Ancelotti fue señalado y que finalmente acabó conquistando todos los títulos en solo dos temporadas desde que volviese al Real Madrid.

"¿Si he inventado en un derbi? No pienso en eso. Porque repito que hoy no ha sido un problema de dibujo y que, el dibujo, nunca va a cambiar. Nosotros estamos tristes, enfadados, pero debemos aprender. Y seguir. Es mi culpa. Repito que el Atleti ha defendido muy bien y cuando se ha adelantado, ya ha jugado el partido que quería. Lo intentamos, filtramos pases, atacamos... pero no pudo ser. Ese 2-0 del Atleti lo puso todo demasiado difícil", asegura.

Ancelotti ya tuvo críticas durante la anterior temporada por la mala temporada del equipo en algunos momentos de la competición, especialmente en una Liga que ganó el Barça.