Las risas al comentario más machista de un directivo de la Juve indignan a Italia

El "me too" del fútbol, que empezaron las futbolistas de la selección española no ha llegado a Italia. El director general de la Juve Cristiano Giuntoli ha dado una conferencia en la que ha explicado cómo trabaja en la Juventus, cómo se hacen los fichajes, pero lo ha hecho con una comparación de muy mal gusto, que sin embargo despertó las risas y los aplausos del público. Le preguntaron por los fichajes."Cuando te compras un jugador es como una novia. Crees que es la adecuada, la llevas a cenar", empezó la comparación, "pero luego te das cuenta por el camino, cuando la metes en casa, de que no es buena, que no cocina, no lava, no plancha".

La explicación es más larga, pero esa comparación ha sido lo que más ha llamado la atención, por el machismo que contiene: 'Cuando elijo a un jugador 'generalmente me gusta hablar con él. Veo de qué familia viene, cuál fue su trayectoria vital anterior. Para equivocarse menos hay que tomar mucha información que hay que cruzar con lo que se ve en vídeo. Primero voy a las emociones del particular y luego a los algoritmos", continuaba acerca de su método.

También habló de Allegri, el actual entrenador de la Juve: "La fuerza de un gran club no es tanto tener un gran entrenador, sino protegerlo. Y para hacer esto tienes que estar con él y entender cómo piensa, para poder tener una comparación con él. Es uno de mis puntos fuertes, creo mucho en la relación con el entrenador. ¿Allegir? Tiene una gran personalidad, pero lo que me sorprende es la aplicación y el compromiso que le pone, como si fuera el primer día", contaba.

Y contó lo que significa la Juventus: "Lo que me convenció fue el cariño por este club, su escudo. Una persona que trabaja dentro del club me señaló que la Juventus comienza con "You", Tu, en el sentido de "te hemos elegido", y termina con "Us", que en inglés significa nosotros. Esto lo dice todo. La Juve siempre será la Juve y volveremos a hacer lo que siempre hemos hecho".