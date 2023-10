La dura confesión de Aitana Bonmatí sobre la rebelión de las 15: "Cada vez que nos llamaban..."

Hace poco menos de un año -en septiembre de 2022- quince jugadoras de la selección española femenina de fútbol renunciaban a jugar con el combinado nacional “mientras que no se revierta” la situación generada con el seleccionador Jorge Vilda, según confirmó la RFEF replicaba de forma contundente y se mostraba inflexible en su postura de no “admitir ningún tipo de presión por parte de ninguna jugadora a la hora de adoptar medidas de ámbito deportivo”.

“La RFEF comunica que, a lo largo del día de hoy, ha recibido 15 correos electrónicos de 15 jugadoras de la selección absoluta femenina de fútbol, casualmente todos con la misma redacción, en los que manifiestan que la actual situación generada les afecta ‘de forma importante’ en su ‘estado emocional’ y en su ‘salud’ y que, ‘mientras no se revierta’, renuncian a la selección nacional de España”, indicó el organismo en un comunicado. Pero la guerra, que ha acabado por dinamitar la RFEF, no había hecho más que empezar.

Las 15 jugadoras en cuestión eran Ainhoa Vicente, Patri Guijarro, Sandra Paños, Amaiur Sarriegi, Leila Ouahabi, Lucía García, Mapi León, Ona Batlle, Laia Aleixandri, Claudia Pina, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Lola Gallardo, Nerea Eizagirre y Andrea Pereira. No se encontraban entre ellas ni Alexia Putellas, ni Jenni Hermoso, ni Irene Paredes.

A pesar de calificar la situación en el vestuario como "insostenible", poco antes del mundial la marcha atrás de varias de ellas generó una gran polémica. A cinco días para que el seleccionador Jorge Vilda anunciase la lista para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, las llamadas 15 rebeldes volvían a colocarse en el ojo del huracán. De repente, parecía que ya no eran tantas ni tan rebeldes. Y es que la gran mayoría de las 15 jugadoras que mandaron un correo electrónico a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) pidiendo no ser convocadas hasta que cambiasen las cosas, mandaban un nuevo mail diciendo que estaban disponibles de nuevo y que eran convocables si el entonces seleccionador Jorge Vilda así lo deseaba. Fueron ocho las que dieron marcha atrás y avisaron de su disponibilidad para disputar la Copa del Mundo, pero Vilda sólo recuperó a tres de las 15: Ona Batlle, Mariona Caldentey y Aitana Bonmatí.

"No entiendo que una ley te obligue a ir con España"

Ahora, la mejor jugadora del Mundial ha confesado en "Salvados" los duros momentos vividos. "Era un momento difícil para nosotras porque no queríamos estar con la selección. Actuamos como nos sentimos en ese momento", expresó respecto a lo vivido durante los últimos meses desde el motín de 'Las 15' hasta la conquista del Mundial en Australia y todo lo acontecido posteriormente.

"Sentíamos que cada vez que nos llamaba la selección, en vez de disfrutar sufríamos. Queríamos un trato igual de profesional que en el club. La diferencia era muy grande. Y tomamos la decisión de no ir, a ver si se daban algunos cambios", explicó sobre la negativa de las jugadoras a acudir a las llamadas de Vilda. "Volver -subraya- no fue una decisión fácil. Sí que habíamos tenido alguna reunión individual con la Federación y nos prometieron cambios. Algunos se hicieron para y durante el Mundial, otros no".

Asimismo relató como vivió la convocatoria "forzada" de Montse Tomé que provocó la "Cumbre de Oliva". "Por mi parte fueron momentos difíciles, con nerviosismo y ansiedad. Se nos obligaba por ley a acudir a un sitio que no queríamos acudir si no se producían unos cambios. No entiendo que haya una ley que te obligue a ir con la selección si una o uno en un momento determinado no se siente bien para ir", sentenció.

"Si no vienes, nos cargamos tu carrera"

Sobre esta última convocatoria, la periodista Danae Boronat, explicó en el programa el plan perverso del RFEF. "Todo lo han tenido que liderar las futbolistas. Todo el mundo reclamaba que hablaran más claro y que dieran más explicaciones", recuerda. Muchas fueron convocadas por Montse Tomé pese a declararse no convocables, todo promovido por un sistema que seguía "podrido" dentro de la Federación", afirma.

"Cuando Montse Tomé hace oficial la lista de convocadas, todas las que habían dicho que no eran convocables alucinan. Era un plan maquiavélico de la Federación para volverlas a poner entre la espada y la pared", cuestiona Boronat, que recuerda que lo primero que oyen las jugadoras es "una amenaza". "Si no vienes, te expones a no jugar nunca más, nos cargamos tu carrera deportiva", advirtieron desde la Federación según la grave denuncia de la periodista deportiva