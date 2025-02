El rival de Ilia Topuria que adora a Adolf Hitler: "Creo que era un buen tío"

La UFC no queda exenta de polémicas. Los peleadores, a pesar de dedicarse al deporte, suelen posicionarse a favor o en contra de diferentes pensamientos e ideologías. El mismísimo dueño de la compañía, Dana White, se ha posicionado en varias ocasiones a favor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. De hecho, se le ha podido ver en numerosas ocasiones junto a él en eventos numerados de la UFC.

Sin embargo, la polémica esta vez tiene que ver con uno de los rivales de Ilia Topuria en el pasado. En concreto, se trata de Bryce Mitchell, un peleador que se caracteriza por sus teorías conspiranoicas y sus ideas más que cuestionables. Terraplanista, anti-abortista, ultracatólico y, ahora, posicionado a favor de un dictador.

Bryce Mitchell y su apoyo a Hitler

En esta ocasión, el estadounidense ha realizado unas polémicas declaraciones donde muestra su apoyo a Adolf Hitler, dictador alemán que marcó la historia del mundo. A través de un podcast que ha publicado en su canal de Youtube, el luchador de Artes Marciales Mixtas ha mostrado su admiración, asegurando que el alemán luchaba por su país.

"Sinceramente, creo que Hitler era un buen tipo basado en mi propia investigación, no en mi adoctrinamiento de educación pública. Realmente creo que antes de que Hitler se metiera en metanfetamina, él era un tipo con el que iría a pescar. Luchó por su país. Quería purificarlo pateando a los codiciosos judíos que estaban destruyendo su país y convertirlos a todos en homosexuales".

Además, durante el podcast se pudo escuchar al estadounidense afirmar que nada de lo que ocurrió relacionado con el holocausto fue real. "Roli, crees en tu educación pública, porque no has hecho tu propia investigación. Cuando te des cuenta de que no hay forma posible de que hayan quemado e incinerado 6 millones de cuerpos, te darás cuenta de que el Holocausto no es real", sostenía Bryce ante su compañero de podcast".

Unas declaraciones que incendiaron las redes sociales

Ante estas afirmaciones, gran parte de los aficionados a las MMA se pronunciaron. Los usuarios compartieron multitud de mensajes a través de las redes sociales criticando al peleador estadounidense por sus palabras.

El presidente de la UFC arremete contra Bryce Mitchell

No obstante, no solo los aficionados se han posicionado en contra. El presidente de la UFC, Dana White, ha criticado duramente al estadounidense. "Hitler es uno de los humanos más malvados y repugnantes que han pisado la faz de la tierra. Para decir esas cosas hace falta ser un idiota e ignorante. Es de las estupideces más grandes que escuché en mi vida”.

Sin embargo, Dana ha confirmado que Bryce no será castigado por sus palabras, ya que respeta la libertad de expresión.

Jan Blachowicz, peleador polaco de la UFC, repudia el comentario

Otra de las figuras que ha salido a posicionarse en contra de Bryce Mitchell ha sido Jan Blachowicz, peleador polaco del peso semipesado. A través de su cuenta de X, el luchador ha colgado una serie de mensajes pidiendo a Bryce un poco de educación. "Hola, Bryce Mitchell, como eres tan bueno investigando, te invito a hacer un pequeño recorrido educativo. Comenzaremos en Varsovia, que fue prácticamente arrasada en 1945. Verás muchas placas conmemorativas que conmemoran las ejecuciones públicas de civiles"

"Haremos un recorrido a pie por la zona del antiguo gueto. De paso, iremos a Palmira, donde los nazis ejecutaron a 1700 personas, entre ellas al campeón olímpico Janusz Kusociński. Después iremos a Auschwitz, donde fueron asesinadas un millón de personas.".

"Podéis reflexionar sobre cada prisionero por separado. También os contaré una historia personal, porque Waclaw, el hermano de mi abuelo, estuvo en este campo. Jan Bednarek, a su vez, es el hermano de mi abuela, que murió en el campo de Buchenwald".

"Mi abuelo estuvo preso en un campo de prisioneros de guerra alemán. Te invito a Polonia para que veas todo esto con tus propios ojos. Veremos si todavía consideras a "ya sabes quién" un buen tipo".

La derrota de Bryce Mitchell con Ilia Topuria

Bryce Mitchell e Ilia Topuria se vieron las caras en diciembre de 2022 en el UFC 282. El hispano-georgiano se llevó la victoria ante el estadounidense en el segundo round gracias a una sumisión. Tras esta victoria, Ilia entraba en el top 10 del ranking del peso pluma de la UFC, acercándole un poco más a la tan ansiada pelea por el título.