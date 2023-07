Rublev tampoco es un problema para Djokovic en Wimbledon

No importa si el día no es el más inspirado o si enfrente hay un peligroso Rublev, que ha completado unos solidísimos diez días de tenis en Londres. Pase lo que pase, Djokovic sigue a lo suyo y ya está en las semifinales de Wimbledon 2023. El serbio remontó al ruso tras perder el primer set con tres parciales de máxima concentración (4-6, 6-1, 6-4 y 6-3). Va a jugar Nole sus duodécimas semifinales en el All England Club y las número 46 de su carrera en Grand Slam, igualando a Roger Federer, al que poco a poco se le van escapando muchos de los récords que tenía por la voracidad de Djokovic.

El serbio perdió el segundo set del torneo en el arranque ante Rublev, pero no había ningún problema. La respuesta fue un segundo parcial impoluto, con sólo siete puntos perdidos al saque, un cien por cien de conversión en bolas de break (2/2) y la locura de sólo dos errores no forzados. El serbio subió el nivel y en el tercer set tuvo bola para el 5-2 que hubiera allanado el camino a la victoria. La salvó Rublev tras un largo intercambio y obligó a que, unos minutos después, Djokovic necesitara su saque para ganar el parcial. Con 40-15 lo tenía cerca, pero pocos resultados más traicioneros que ese hay en la central. Necesitó cinco puntos de set y salvar tres bolas de rotura para poner el 2-1 tras un juego agónico y dramático. Fue el último obstáculo para Djokovic, que siguió con su velocidad de crucero en el cuarto set y ya está a únicamente dos pasos de su octava corona en la hierba de Wimbledon. Su racha de victorias allí ya es de 33 partidos, a siete de la que consiguió Roger Federer entre 2003 y 2008.

El rival de Nole en semifinales será Jannik Sinner, que derrotó a Roman Safiullin (6-4, 3-6, 6-2 y 6-2) y por primera vez en su carrera deportiva jugará unas semifinales de un Grand Slam. El italiano pudo con el sorprendente ruso, al que se le acabó la gasolina y el cañón con el que había llegado hasta aquí ganando a Bautista, Moutet, Pella y Shapovalov. Sinner, que el año pasado perdió en cuartos, podría vengar la derrota de entonces ante Djokovic, cuando tuvo dos sets de ventaja que finalmente no supo aprovechar. El cara a cara favorece a Nole, que también le batió en la tierra batida del Masters 1.000 de Montecarlo en 2021.

Sinner por fin ha podido romper su techo en un «grande», después de haber alcanzado ya los cuartos en los cuatro sin poder acceder nunca hasta ahora a unas semifinales. Además, es el tercer italiano en meterse entre los cuatro mejores en Wimbledon, tras Pietrangeli, en 1960, y Matteo Berretini, en 2021.