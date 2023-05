La Sampdoria de Jesé Rodríguez desciende a Segunda División en una temporada dramática

Jesé Rodríguez está viviendo una temporada complicada. Primero, con su etapa en Turquía que terminó antes de tiempo cuando su ex entrenador del Ankaragucu no contaba con él en los partidos de gran importancia. En ese momento, el español tuvo la opción de firmar por un mítico en Italia, la Sampdoria que no atravesaba su mejor situación estando en los puestos de descenso. Tras la derrota de este lunes a domicilio frente el Udinese (0-2) certificaron el descenso a falta de cuatro jornadas para que termine la Serie A italiana.

Y es que, solamente habían sumado 2 de los últimos 18 puntos y sólo había ganado dos partidos desde que empezó el año. Aparte, el club está rozando la quiebra económica que podría relegar a un histórico del 'calcio' a la Serie D e incluso a la desaparición.

Jesé Rodríguez habló alto y claro en 'El Larguero' de la Cadena SER hace unos meses: "La liga italiana es una liga que siempre veía, es una liga muy buena pero la situación que está el equipo no es tan buena. Salió la oportunidad, es una motivación para mí e intentar ayudar a salir de esta situación al equipo. Lo vamos a intentar. Este equipo ha tenido jugadores lesionados, la idea del entrenador es buena, pero los resultados no han acompañado. Me he sentido bien, podía continuar aunque me cambiaron".

"Sí, es más defensivo que en España. Juegan mucho al hombre. Estos partidos he sentido mucho el marcaje por todo e lcampo, se mueve un tío siempre contigo. Es verdad que si te la roba te puede hacer daño, pero luego tienes mucho espacio para atacar. Es una liga muy competitiva", dijo.

"Seguramente en algo me habré equivocado, pero lo importante es aprender y aplicarlo en la vida personal y profesional para mejorar, de eso se trata. No lo sé, siendo Florentino el presidente a lo mejor ya no. No le gustó lo que pasó la última vez. Pero nunca se sabe. ¿Si yo lo ficharía? Si lo mirara como un dueño de club, depende de las opciones que tenga en mercado, pero hay que mirar otras cosas. Pero mirando sólo talento, sin dudarlo, Con los ojos cerrados", explicó Jesé Rodríguez.