El sospechoso accidente de un piloto de trial en Girona: ¡Así quedó su rostro!

La denuncia de Tadek Blazusiak ha conmocionado al mundo del motociclismo. El piloto sufrió un accidente mientras practicaba motociclismo campo a través. El piloto de trial y enduro polaco se encontró repentinamente con un cable de acero que colgaba de dos árboles mientras entrenaba en Girona y sufrió un profundo y aparatoso corte en su rostro. Un incidente que no debería haberse producido y que el deportista se ha encargado de denunciar a través de las redes sociales. El ganador de varios campeonatos mundiales de campo a través explicó con detalle lo sucedido y, aunque se encuentra bien, ha tenido que ser intervenido.

"Estoy publicando esto para que toda la comunidad todoterreno sepa que hay gente por ahí que es lo suficientemente inestable como para herir intencionalmente a otros sólo porque odian las motocicletas", comienza afirmando en un mensaje publicado en Instagram.

"Si se desliza hacia abajo..."

"Así que esto es lo que me pasó, montando en un sendero de camino a mi lugar de entrenamiento el pasado lunes me topé con un cable que alguien colgó intencionalmente en el camino. Afortunadamente, de alguna manera lo encontré en ángulo al salir de una curva, así que el alambre me alcanzó en el hombro derecho y entre la mentonera del casco y las gafas, añade antes de sentirse afortunado por no haber tenido consecuencias mayores. "Si ese cable se desliza hacia abajo de la pieza de la barbilla en mi cuello probablemente no estaría escribiendo esta publicación", denuncia.

"Todo bien, aquí me cosió un cirujano plástico, así que espero que los músculos de mi cara y la cicatriz estén bien. Simplemente no puedo dejar de pensar, ¿y si me lo hubiera encontrado directamente en el cuello? No puedo entender cómo alguien puede hacerle algo así a otra persona", concluyó el polaco en una publicación en su perfil de Instagram.

No es la primera vez que pilotos y ciclistas denuncian este tipo de trampas en sus zonas de entrenamiento.