Un héroe inesperado. El cuento de nunca acabar (en el buen sentido), para Adrián San Miguel, el portero del Liverpool. El guardameta que hace una semana no tenía equipo y que antes había estado entrenando con el equipo de Regional U.D. Pilas, en Sevilla. Klopp lo reclutó para el Liverpool y Alison, el meta titular de los «reds», se lesionó en el primer partido de la Premier. A Adrián le tocaba la Supercopa. «Lo hará bien», dijo Van Dijk. Y tanto. El duelo con el Chelsea llegó a la tanta de penaltis y en el décimo lanzamiento, de Abraham, Adrián despejó el tiro, que era malo, centrado. Y todos fueron a abrazarlo a él. Al héroe. Antes habían marcado por el Liverpool Firmino, Fabinho, Origi, Alexander-Arnold y Salah; y por el Chelsea Jorginho, Barkley, Mount y Emerson.

Lea también Adrián San Miguel, del fútbol Regional a héroe

Fue un mazazo para el Chelsea, al que los momentos de alegría le duraron poco ayer. Como el 0-1 poco antes del descanso. No esperó Klopp a mover a su equipo después de una primera parte realmente floja. Se acabó el experimento. Vuelta a la lógica. Firmino, a jugar para que el tridente del campeón de Europa se juntara en el campo. Se coló el brasileño a la espalda de la defensa de los azules y cuando podía rematar, aunque era en una posición complicada, pensó que la mejor idea era dársela a su amigo Mané. No se equivocó, aunque por poco. Marcó el senegalés, 1-1, y el Liverpool dejaba atrás la pesadilla. Porque en la primera parte había sido sometido por el Chelsea, más fogoso y contundente. Fue Pedro el primero en avisar. El canario jugó todo el encuentro, y a gran nivel, incluso se estrelló contra el larguero en su oportunidad más importante. No paró de correr y de ayudar a sus compañeros. Tuvo compañía el campeón del mundo con las diabluras de Pulisic y la contundencia de Giroud cuando se quedó delante de Adrián. Mención aparte merece Kanté. Roba todos los balones y más.

Pero toda esa gran labor se rompió cuando el tridente «red» entró en escena. Entonces, el campeón de Europa se reconoció: la presión arriba, la intensidad... En cada partido los chicos de Klopp tienen unos minutos así. Sólo marcaron un gol, pero pudieron ser más. En favor del Chelsea estuvo su reacción. Logró volver en el peor momento. El entrenador «novato» movió a los suyos. La entrada de Mount y Abraham dio una velocidad más al Chelsea en ataque y volvió la igualdad. Precisamente, Abraham se inventó un penalti ya en la prórroga. Sirvió al Chelsea para un nuevo regreso a la pelea después de que el Liverpool se hubiera adelantado. Cómo no, fue otra vez Firmino quien conectó a sus compañeros. El receptor del pase fue Mané, como en el primer tanto. Y la pelota fue para dentro.

Si el partido había llegado al tiempo extra fue por Kepa, en una doble intervención espectacular ante Salah y Van Dijk. Pero el portero de la noche no fue él. Fue Adrián.

Ficha técnica

2 - Liverpool: Adrián; Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson (Alexander-Arnold, m.91); Milner (Wijnaldum, m.64) Fabinho, Henderson; Oxlade-Chamberlain (Firmino, m.46), Salah y Mané (Origi, m.103).

2 - Chelsea: Kepa; Emerson, Christensen (Tomori, m.85), Zouma, Azpilicueta; Kovacic (Barkley, m.101), Kanté, Jorginho; Pedro, Giroud (Abraham, m.74) y Pulisic (Mount, m.74).

Goles: 0-1. Giroud, m.36, 1-1. Mané, m.48, 2-1. Mané, m.95 y 2-2. Jorginho (p), m.100.

Árbitra: Stéphanie Frappart (FRA) amonestó a Henderson (m.85) y Alexander Arnold (m.107) por parte del Liverpool y a Azpilicueta (m.79) por parte del Chelsea.

Incidencias: Partido correspondiente a la final de la Supercopa de Europa entre el campeón de la Liga de Campeones, Liverpool, y el de la Liga Europa, Chelsea, disputado en el estadio de Vodafone Park (Estambul).