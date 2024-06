La tajante condición que pone Djokovic para competir en Wimbledon

Djokovic ya está entrenándose en las pistas del All England Tennis Club, pero eso no supone que tenga garantizada su presencia en el torneo. El serbio tiene de plazo hasta el viernes 28, el día que se celebra el sorteo, para comprobar si sus problemas físicos remiten del todo y está en condiciones de pelear por un octavo título en Londres. Nole lució en sus primeras sesiones de trabajo una protección en la rodilla derecha y otra en el antebrazo derecho.

«No estoy sorprendido por estar aquí, mi plan desde un principio siempre fue intentar venir y jugar Wimbledon, así que esto exactamente lo que estoy probando. Ahora mismo estoy entrenando, quiero ver cómo va, pero una cosa tengo clara: solamente jugaré el torneo si estoy preparado para llegar lejos y luchar por el título», comentó el serbio. La rehabilitación del problema en la rodilla va como esperaba. «Vamos cumpliendo los plazos, vamos avanzando y cada mañana me encuentro un poco mejor. Esta sensación es lo que me está dando esperanzas y motivación para continuar hacia delante. Creo que tengo tiempo suficiente para prepararme. Daré lo mejor, pero necesito saber en qué posición estoy antes de que se haga el sorteo», comenta el balcánico.

Lo que tiene clarísimo es para lo que ha llegado a Londres: «No he venido para pasar un par de rondas, sólo jugaré si tengo la seguridad que necesito. Me lo quiero tomar día a día, estudiando bien cómo me encuentro, cómo me siento y, sobre todo, si puedo competir al máximo. Si veo que no puedo jugar, le daré a otra persona la oportunidad. Sólo jugaré el torneo si estoy en posición de llegar lejos y luchar por el título. No es que me esté poniendo al límite, pero espero que eso suceda en los próximos días. Desde luego, no estaría aquí sin el permiso de los médicos», dice.