Djokovic no seguirá en Roland Garros: tiene un desgarro en el menisco, se retira y cede el número uno del mundo

Novak Djokovic es el tenista con más Grand Slams de la historia, un jugador dominante que arrasa... Y que también sabe cómo sobrevivir en pista. Las dos últimas rondas en París las había superado después de verse dos sets a uno abajo, con el añadido de ir también con break de desventaja en los octavos ante Cerundolo y de estar tocado. La rodilla derecha del tenista serbio estaba con problemas, venció pese a ello, pero él mismo sembró la duda de si podrá jugar contra Casper Ruud los cuartos de final. Se hizo pruebas, una resonancia, y la duda quedó resuelta: tiene un desgarro en el menisco medial de la rodilla derecha y se da de baja del torneo, lo que tiene varias consecuencias. Por un lado, no podrá defender el título y habrá un ganador nuevo en la Philippe Chatrier. Por otro, Ruud es semifinalista directamente. Y, además, Jannik Sinner se convertirá el próximo lunes en el nuevo número uno del mundo, el vigésimo noveno en la historia, porque Djokovic tenía que llegar al menos a la final para defender la corona, aunque ni eso se lo aseguraba, en función de los resultados del italiano que, por cierto, sigue avanzando y ya está en semifinales tras derrotar a Dimitrov: 6-2, 6-4 y 7-6 (7/3).

Lo de la articulación de Djokovic no es nuevo, pero en París ha explotado. "Viene de hace semanas, pero podía jugar sin problema", explicó él mismo. Notaba ya algo en la zona. En el tercer juego del segundo set ante Cerundolo lo que era una molestia se convirtió en algo más que hoy ha confirmado que es grave, y tiene claro el motivo.

Está claro que está siendo un Roland Garros atípico después de una semana en la que la lluvia apenas ha dado tregua. Se ha jugado mayormente bajo techo hasta el domingo. Las dos últimas jornadas ha empezado a aparecer el sol y el cuidado de las pistas ante tanto cambio está siendo insuficiente para Novak. "La lluvia ha hecho que las condiciones sean muy pesadas y eso afecta a la tierra. Esta es una superficie viva y se puede tratar. Roland Garros es el torneo que mejor trata la tierra, sin duda. Creo que el sol hoy ha afectado a la tierra. No sé qué han hecho, pero parece que han quitado algo de tierra y que no hay en la pista. Por este motivo, la tierra se vuelve muy resbaladiza y eso ha causado mi lesión. Yo tengo un movimiento muy agresivo, con cambios muy bruscos de dirección. He resbalado en muchas ocasiones en una pista tenis, aquí, también en Wimbledon, pero la cantidad de veces que lo he hecho esta vez es exagerada", narró Nole tras el duelo con Cerundolo.

Llegó a pedir al juez de silla y al supervisor que barrieran la pista con más frecuencia, no sólo al final de cada set, y la respuesta siempre fue la misma: "No". "No entiendo qué pierden barriendo la pista más. Es mejor para todos los jugadores", insistió Nole el lunes. Todavía no sabía que lo peor para él estaba por llegar. Ante Cerundolo pudo terminar por toda la medicación que tomó, que le empezó a hacer efecto en el cuarto set. Ahí, admitió, ya pudo competir casi con normalidad. Antes la verdad es que en las arrancadas, las dejadas o los contrapiés, había ocasiones en las que ni iba.

Aparte de Roland Garros, está por ver qué pasa en las próximas semanas con el serbio: Wimbledon y los Juegos Olímpicos de París están a la vuelta de la esquina.