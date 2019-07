Tebas advierte de que la Liga puede bloquear la ficha de Griezmann

La situación de Antoine Griezmann todavía puede complicarse. Javier Tebas, presidente de la Liga, reconoció en "Onda Cero" que el organismo que preside "tiene capacidad para bloquear la ficha de un jugador". "El Atlético hizo un escrito y puso en duda si debíamos dar la licencia al Barcelona de Griezmann", explica Tebas.

"Hay un mecanismo en nuestros estatutos que se ha puesto en marcha y tenemos unos órganos los que deban resolver la situación", afirma Tebas. "No soy yo quien debe decir quién tiene razón porque no tengo elementos de juicio. Y si los tuviera no soy yo el órgano que debe resolver esa situación", añade el presidente de la Liga.