Los secretos de Rafa Nadal: yoga, meditación y el pasatiempo que es mejor que tomar copas

Todo el mundo quiere conocer el secreto del éxito, lo que conduce a Rafa Nadal a ser un tenista de leyenda y el mejor deportista español. Cómo se hace para salir a ganar siempre, pese a los años, el dolor o la rutina . “Cuando cojo la raqueta, siempre entro en la pista con una actitud positiva. Es importante tener confianza, incluso cuando las condiciones no son ideales”, ha asegurado en un periódico japonés. Es un Nadal que asegura que la relajación y desconectar es tan importante como entrenarse: “En mi caso, hago yoga y meditación para entrenarme a controlar mis emociones en los momentos decisivos de un partido”. Por eso, muestra una tranquilidad envidiable casi siempre: “Nunca he roto la raqueta en un momento de emoción, nunca me he comportado de forma alocada. Nunca me quejo y nunca me rindo. Esa es mi filosofía sobre el deporte en general. Por eso, cuando juego al golf o al fútbol con mis amigos para divertirme, lo doy todo”.

El golf se ha convertido en una de sus grandes pasiones: “Ver el golf en la televisión es una buena forma de relajarse. Puedo sentarme en el sofá y perderme en él hasta medianoche. Me gusta dormir al menos cinco horas, pero no me importa acostarme un poco más tarde para ver el golf. Es un pasatiempo mucho más saludable que salir a tomar una copa, ¿no crees?””

Nadal reflexiona sobre el presente del tenis: “Creo que en algún momento tendremos que mirar el saque. Creo que en algún momento tenemos que estudiar algo sobre el saque, porque los jugadores son cada vez más grandes y sus saques son cada vez más rápidos”, contesta. Y también sobre el pasado: “Estoy orgulloso de haberme lesionado tantas veces y haber vuelto cada vez. Muchos expertos han criticado mi estilo de juego por considerarlo agotador y han predicho que no podría competir durante mucho tiempo en el circuito. Nunca lo he olvidado .Hubo un tiempo en el que yo mismo me preocupaba de que estas críticas pudieran tener razón. El hecho de que siga jugando a los 35 años demuestra que estaba equivocado”.

Es una carrera larga y exitosa: “He ganado 20 Grand Slams, incluidos 13 en el Abierto de Francia. Para ser sincero, cuando me hice profesional a los 15 años, no pensé que llegaría tan lejos. Pero cuando has pasado por un periodo en el que no sabes qué va a pasar por culpa de una lesión y luego tienes que volver de eso, ganar se convierte en un momento aún más especial. Estoy deseando que la temporada sea un éxito”

La retirada es algo que está en el horizonte: “No puedo predecir nada por el momento. Intento no pensar en mi edad. Si no me siento fresco de mente y cuerpo, me retiraré. Creo que pasará mucho tiempo antes de que eso ocurra”. “Sé lo afortunado que soy por haber podido jugar al tenis durante tanto tiempo. Quiero dar las gracias al deporte del tenis”, añade.

Y una vez que se retire, ya tiene un plan: ““Estaré en la industria del deporte, eso es seguro. Dirigiré una academia, lo que me mantendrá vinculado al tenis. Me gusta ayudar a los jugadores jóvenes a desarrollarse. También dedicaré más tiempo a mi fundación, que apoya a los niños económicamente desfavorecidos. No me asusta en absoluto una vida sin tenis”