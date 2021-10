Rafa Nadal hace saltar las alarmas sobre su futuro: ¿Volverá a jugar?

Deportes

Rafa Nadal lanzó ayer un mensaje que hizo cundir el pesimismo entre sus aficionados. “No se cuando podré volver a jugar” afirmó, haciendo saltar todas las alarmas sobre su futuro.

Noticias relacionadas Tenis. El truco que utilizaba Nadal en la pista cuando era niño

Rafa Nadal admitió, tras ser distinguido como hijo adoptivo por el ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar por la ayuda que prestó al municipio en la trágica torrentada de 2018, que desconoce cuándo podrá reaparecer en las pistas de tenis al estar inmerso en el proceso de recuperación de un tratamiento en el pie izquierdo. “Quiero recuperarme de la lesión para volver en condiciones”, declaró Nadal, que este año ha tenido que renunciar a los Juegos Olímpicos de Tokio y a varios torneos, entre ellos Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos.

“No sé cuándo volveré a jugar, trabajo mucho cada día, sigo un plan específico, evidentemente con una hoja de ruta marcada y con unos objetivos muy claros”, respondió el tenista balear a una pregunta sobre su proceso de recuperación.

Un tratamiento muy agresivo

Rafa Nadal tiene el síndrome de Müller-Weiss en el escafoides de su pie izquierdo. Hasta ahora, mantuvo a raya este problema, del que no existe cura, gracias a unas plantillas, pero se le ha vuelto a reproducir recientemente. “Hace poco me sometí a un tratamiento un pelín agresivo. Estoy en un proceso de recuperación, aumentando cargas y sensaciones que no vamos midiendo diariamente. Hay que ser muy cautos”, continúa diciendo el mallorquín.

Cuenta Rafa que está siguiendo al pie de la letra todo lo que le han recomendado los médicos. “Confío en que todo lo que estoy haciendo dé el resultado que esperamos”, agregó el mallorquín que, a día de hoy, no se pone una fecha marcada en el calendario para su regreso. Casi a mitad de octubre, quedan exactamente tres meses para la disputa del Open de Australia 2022, el que seguro es el gran objetivo de Nadal a día de hoy.

La semana pasada, el balear reapareció en Instagram mostrando una foto con muletas, el pie vendado y un mensaje esperanzador: “Hola a todos, llevo algo de tiempo sin comunicarme con vosotros a través de las redes. Deciros que estuve en Barcelona con mi equipo y el equipo médico, para recibir un tratamiento en el pie que me tendrá unos días de reposo y unas semanas fuera de pista. Ya de vuelta a casa y en proceso de recuperación. Gracias a todos por el apoyo!”. Sin embargo ahora, sus palabras han vuelto a generar un mar de dudas entre sus aficionados, que temen que las lesiones le lleven finalmente a su retirada.

Una enfermedad incurable

Cabe recordar que el pasado mes de agosto, Nadal anunciaba que se veía obligado a poner fin a la temporada por las molestias en el pie izquierdo que padece casi desde el principio de su carrera. Se trata de una enfermedad congénita, denominada Müller-Weiss, que provoca molestias constantes en el pie y que al zurdo se lo detectaron en 2005. Desde entonces el problema ha estado ahí, pero en el último año los dolores se han intensificado y han llevado a Rafa y su equipo a tomar la decisión de parar. El anunció llegó a través de las redes sociales del ganador de 20 Grandes.

Hola todos: quería comunicaros que desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021.

Sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con con mi pie y necesito tomarme un tiempo. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 20, 2021

“La enfermedad de Müller-Weiss es degenerativa y es una displasia del escafoides tarsiano, una deformidad de uno de los huesos situados en el medio pie y que es esencial para la movilidad del mismo. Además, por sus síntomas, su forma de aparecer, la artrosis que suele cursar y que sólo es perceptible a través de radiología, suele ser difícil de diagnosticar hasta que está avanzada”, ha explicado Pilar Nieto, presidenta del ICOPCV (l Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana), en su página web.

Es una enfermedad que se produce en la infancia, pero que da problemas cuando se es adulto, como le sucede a Rafa Nadal. Produce mucho dolor y puede también producir artrosis en las rodillas.

“El escafoides es un hueso esencial en la biomecánica del pie y es el último que se cosifica en nuestro desarrollo, lo que podemos decir que lo hace más vulnerable. Aunque son múltiples las causas que pueden generar la aparición de la Enfermedad de Müller-Weiss, coincide detectar que ha habido una anomalía en el desarrollo de este hueso (por deformaciones en los pies del niño, déficit nutricional o problemas endocrinos, entre otros) y que haya una mayor carga lateral en el pie, muy común cuando el dedo gordo es más corto”, continúa Pilar Nieto.

La forma de tratarlo es con plantillas pero la dolencia ha acabado por afectarle también a otras zonas: rodillas, caderas, espalda... Ahora ha tenido que parar pero todos confían en que los pronósticos más pesimistas sobre su futuro no se cumplan.