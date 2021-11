Kyrgios y su problema con el sexo: “No puedo jugar si estoy cachondo”

Deportes

Kyrgios nunca deja indiferente a nadie, porque dice lo que otros no se atreven o porque lo que dice no lo piensa o porque queiere provocar. Ahora ha hablado de su problema con el sexo cuando se juega al tenis. Dice que le pasó al principio de su carrera y no fue fácil: “Con mi primera novia, estuve lejos de ella durante seis meses seguidos. Cuando intentas rendir al más alto nivel, empiezas a extrañar a alguien emocionalmente, físicamente y se convierte en una frustración sexual”, ha contado.

Porque, según él, el sexo y el rendimiento deportivo están muy unidos: “Estoy en la cancha y no puedo jugar porque estoy un poco cachondo, ya sabes a qué me refiero. No importa si estás en un trabajo de oficina… Si no ves a tu pareja, te afecta a ti, a tu trabajo, a tu estado de ánimo, a todo...”. Y aseguraba que su estado de ánimo dependía de eso. Por eso quizá Kyrgios arrastra la fama que tiene dentro del circuito de los grandes tenistas: Yo era el hijo de puta más malhumorado cuando estuve lejos de mi esposa durante tanto tiempo”,

Eso fue en el pasado. Ahora una de las batallas del polémico tenista es acerca de las vacunas y si hay que vacunarse o no. Hace días habló de los deportistas que no se han vacunado. “Estos chicos han dado mucho, se han sacrificado. Son deportistas globales a quienes millones de personas admiran. Creo que es moralmente incorrecto obligar a alguien a vacunarse”, subrayó.

“Estoy doblemente vacunado, pero no creo que sea correcto obligar a nadie a vacunarse y decir ‘no puedes venir a jugar aquí porque no estás vacunado’. Hay otras soluciones, como hacerse test todos los días. En Estados Unidos tienen pruebas rápidas, y llegarán a Australia. Tiene una tasa de éxito del 85%, esperas 15 minutos y luego puedes jugar”, continuó.