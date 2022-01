El ataque de Alba Carrillo a Feliciano por su apoyo a Djokovic

Una de las grandes preguntas que se hacen los que defieden a Djokovic sin meterse en espinoso asunto de la vacunas es por qué le dijeron que fuera si no le iban a dejar pasar. Ahora, Novak Djokovic ha vuelto ó a ser detenido por los servicios de inmigración después de que su recurso legal para evitar ser deportado de Australia por no estar vacunado contra el COVID-19 se trasladara a un tribunal superior. Se ha programado una audiencia en el Tribunal Federal para el domingo, un día antes de que el tenista número 1 del ranking masculino y nueve veces campeón del Abierto de Australia comenzara su defensa del título en el primer torneo de tenis de Grand Slam del año.

Djokovic y sus abogados se reunieron por la mañana con funcionarios de inmigración y, a media tarde, los medios de comunicación australianos informaron de que la estrella del tenis había vuelto a ser detenida. Las imágenes de televisión mostraron al serbio de 34 años con una máscara facial mientras estaba sentado en un vehículo cerca de un hotel de detención de inmigrantes.

Lo cierto es que Djokovic se enfrenta a un problema y a sus consecuencias. La deportación de Australia puede conllevar una prohibición de tres años para volver al país, aunque puede ser eximida, dependiendo de las circunstancias. Él, además. ha reconocido que su declaración de viaje era incorrecta porque no indicaba que había estado en varios países en el periodo de dos semanas anterior a su llegada a Australia.

Los abogados de Djokovic presentaron documentos en el tribunal que revelaban que Hawke había declarado que la estrella del tenis "es percibida por algunos como un talismán de una comunidad de sentimiento antivacunas". Australia tiene una de las tasas de vacunación contra el COVID-19 más altas del mundo. Pero el ministro dijo que la presencia de Djokovic en Australia puede ser un riesgo para la salud y el "buen orden" del público australiano y "puede ser contraproducente para los esfuerzos de vacunación de otros en Australia."