Alba Carrillo gana el pulso a Jorge Javier en Telecinco

Que Jorge Javier Vázquez no puede ni ver a Alba Carrillo y a su madre, Lucía Pariente, no es nada nuevo. De hecho, recordemos las últimas trifulcas televisivas entre el presentador y las dos mujeres. En pleno directo, el de Badalona dejó entrever que no quería volver a ver a Alba por los pasillos de Telecinco, y, de hecho, la tertuliana de ‘Ya es mediodía’ estuvo ausente de la cadena durante varias semanas.

Pero las advertencias de Vázquez han quedado en saco roto y Alba regresaba esta semana a su programa ante el regocijo y la alegría del resto de tertulianos, en los que encuentra un apoyo absoluto.

En los pasillos de la cadena el runrún es absoluto. Jorge Javier tiene enemigos que le consideran un tipo desagradable y egocéntrico, y que se alegran de que Alba le haya ganado el pulso en este enfrentamiento.

Jorge Javier Vázquez acusa a Lucía Pariente y a Alba Carrillo: "Sois unas mentirosas" FOTO: La Razón (Custom Credit)

Él asegura que no ha presionado para que despidieran definitivamente a la colaboradora, pero las malas lenguas opinan que las presiones del filólogo no han surtido efecto. Lo que demuestra que el peso pesado de la cadena empieza a transformarse en un peso ligero.

Consciente de ello, ya empieza a divagar sobre su futuro, su intención de irse de España cuando acabe esta etapa televisiva, y el conocimiento de que, en la vida, unas veces se está en la cima y hay que estar preparados por si llega la caída.