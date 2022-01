Rafa Nadal es, sin duda, uno de los deportistas más importantes de la historia. Hoy se ha alzado con el Abierto de Australia -su título más inesperado- después de unos meses complicados en los que se planteó incluso dejar la raqueta. El tenista español, que superado los 20 Grandes de Djokovic y Federer, copa las portadas de los diarios más importantes del planeta y sus seguidores conocen al dedillo su palmarés, su técnica, sus saques... Y también su pundonor y fortaleza mental, pero hay curiosidades del manacorí que tal vez te sorprendan.

1. Maniático del orden

El tenista busca el orden perfecto en cada uno de sus partidos. Todos los aficionados conocen su ritual de saque: Se estira el pantalón, el hombro izquierdo, el derecho, después se toca la nariz, oreja izquierda, vuelve a tocarse la nariz, oreja derecha, da tres botes y ¡lanza! pero tal vez algunos desconozcan que su obsesión se extiende a las botellas. Primero coloca la energética con el logotipo de la marca en dirección a la pista y después hace lo mismo con el agua. Y ahora... ¡hasta dobla las toallas!

2. Miedo a la oscuridad

Cuando era pequeño tenía pánico a la oscuridad y siempre dejaba una luz encendida a la hora de dormir. A día de hoy, confiesa que mantiene encendida la televisión o el ordenador.

3. Llorón y sentimental

Seguro que la famosa canción de Miguel Bosé “Los chicos no lloran” no entra en su discografía favorita ya que en más de un ocasión ha reconocido que es un sentimental: “Soy de lágrima fácil, lloro rápido. He llorado, de pequeño, con ET y con Titánic cuando la vi por primera vez en el cine”, contó en durante una visita al Hormiguero.

4. Grabó un videoclip con Shakira

En el año 2010 la cantante Shakira lo invitó a protagonizar el videoclip de su canción “Gitana”. Desafiado por la cámara, el tenista mostró sus mejores dotes como actor e incluso bailó al ritmo de la música. La colombiana eligió personalmente a Nadal porque “necesitaba a alguien con quien se pudiera identificar”.

5. Entre Marte y Júpiter

Aunque por su talento son muchos los que los consideran un extraterrestre lo cierto es que el manacorí también viaja por el espacio. Ha dado nombre a un asteroide. Concretamente al número 128.036 según el MPC. Pertenece al cinturón de asteroides que orbita entre Marte y Júpiter y fue descubierto desde el Observatorio Astronómico de Mallorca el 28 de mayo de 2003.

Asteroide "Rafa Nadal" FOTO: Archivo La Razon

6. Entre jamón y el chocolate

Le gusta la cocina, especialmente los arroces y el pescado pero no come jamón. En alguna ocasión ha confesado que no suele comer carne ni embutidos. Sin embargo admite que el chocolate, especialmente con leche es uno de sus vicios. Incluso ha llegado a confesar que su mujer, Xisca Perelló, se lo esconde.

7. Doctor Honoris Causa

Dejó sus estudios en cuarto de la ESO y tal vez por este motivo rechazó la propuesta de la Universidad de Islas Baleares para ser nombrado Doctor Honoris Causa.

8. Su lado solidario

En el año 2008 creó la Fundación Rafa Nadal cuya presidenta es su madre. En 2010 abrió en Anantapur, India, una escuela llamada Rafael Nadal Tennis School. Cinco años más tarde inauguró un instituto de alto rendimiento para jóvenes que quieren dedicarse al tenis de forma profesional. En 2011 recibió el premio ATP Aces por Caridad. En 2018, ofreció las instalaciones de su centro deportivo en Manacor para todos los afectados que necesitaran alojamiento tras las inundaciones en Mallorca, pero además se sumó a los cientos de voluntarios que retiraron el barro y ayudaron en las tareas de limpieza en Sant Llorenç des Cardessar.

VIDEO | Gesto solidario de Rafa Nadal con su Mallorca natal: achica agua y retira barro y escombros como un voluntario más colaborando con los servicios de emergencia tras las inundaciones ► https://t.co/r2yG9MEn2w — Antena 3 Noticias (@A3Noticias) October 10, 2018

9. Sus colores

A pesar de contar con antecedentes blaugranas en su familia, es un madridista de pura cepa. Fue también accionista del Mallorca, aunque vendió sus acciones en 2011.

Nadal gana Roland Garros en 2005 y recibe el trofeo de manos de Zidane FOTO: Archivo La Razon

10. De manos de uno de sus ídolos

A los 19 años recibió el trofeo de Roland Garros, primer Grand Slam de su carrera, de manos de Zinedine Zidane, uno de sus ídolos.