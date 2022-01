Toni Nadal echa la bronca a un ex importante de Podemos por meterse con Rafa

Toni Nadal ha estado en La Sexta, en el programa de Nuria Roca, para hablar del éxito de su sobrino Rafa en Australia y ha aprovechado para echar en cara a Ramón Espinar, ex de Podemos, una serie de comentarios que hizo de Rafa Nadal y también sobre él. Ha sido cuando le han dado paso y al ver a Ramon Espinar en el programa ha pedido que le enfoquen para recrimarle un tuit pasado. válida”.

“Ramón, tú hiciste un comentario una vez equivocado sobre mi persona cuando Naomi Osaka y tú desconocías el tema, que yo sí sabía”, le ha echado en cara Toni Nadal en cuanto ha tenido uso de la palabra.

“Estoy dispuesto a defender lo que dije o a rectificarlo”, ha dicho Espinar, sin saber muy bien a lo que se refería el tío de Rafa

“Dijiste que Nadal y yo perdimos una ocasión de defender a Osaka. Soy un tipo correcto, vosotros sois gente pública y opináis de todo y uno tiene que opinar de lo que conoces. Yo lo conozco. Nos dejaste mal a los dos innesesariamente. Me gusta ser claro y no tengo problemas, no es el momento”.

Espinar fue muy duro con la actitud de Nadal y su tío cuando Naomí Osaka habló de sus problemas mentales: “Rafa y Toni Nadal cargando contra una deportista (que no deja de ser una chavala) y hablando de la ansiedad, un problema de salud mental que sufre tanta gente, como una especie de lloriqueo de quejicas. Qué ocasión perdida para aprender y respetar desde tu posición privilegiada.

Rafa y Toni Nadal cargando contra una deportista (que no deja de ser una chavala) y hablando de la ansiedad, un problema de salud mental que sufre tanta gente, como una especie de lloriqueo de quejicas.



Qué ocasión perdida para aprender y respetar desde tu posición privilegiada. — Ramón Espinar (@RamonEspinar) June 2, 2021

En el programa de La Sexta y ante Toni Nadal, Espinar insistía en que no se acordaba y elogiaba la figura de Nadal. “Me gusta mucho la figura, como deportista, de Nadal. Lo que habéis representado con los valores y humildad. Indurain y Nadal son los grandes deportistas y les conecta una cierta actitud en ambos y admiro lo que hace Rafa, pero no hay que estar de acuerdo en todo”, ha asegurado Espinar. Y ha añadido: “Yo quiero darte la enhorabuena a ti y a tu sobrino. Esta es una de las grandes victorias de Rafa Nadal”

Toni Nadal no ha querido seguir hablando de un asunto pasado, pero sí ha dejado claro su enfado: “Me gusta el debate y entiendo la posición de todo el mundo y me defiendo cuando lo que se dice no es adecuado. Cada uno opina lo que quiera, pero yo ejerzo mi oportunidad de decir lo que me parece cuando alguien no está acertado. Conozco más el tema y mi opinión es más válida”