El sorprendente puesto del ranking al que ha caído Roger Federer tras el Open de Australia

El triunfo de Rafa Nadal en el Open de Australia sigue resonando en el mundo del deporte. El balear derrotó a Medvedev en una final épica y conquistó su Grand Slam número 21, lo que le sitúa como el tenista de la historia que más torneos de este tipo ha ganado, rompiendo el empate que tenía con Djokovic y Federer. El serbio, le felicitó, lo mismo que el suizo. Nole mantiene el número uno del mundo, pero el próximo 21 de febrero verá cómo Medvedev ya le pisa los talones, colocándosele a 90 puntos. Rafa Nadal asciende un puesto y se coloca quinto, pero lo más sorprendente de la actualización del ranking ATP el día después de Melbourne es ver dónde ha caído Roger Federer.

El suizo es ahora mismo el 30 del mundo. Para verle en un posición así hay que retroceder mucho en el tiempo, al 2 de octubre de 2000, cuando todavía era un adolescente de 19 años, incluso una persona con muy mal carácter en la pista, lejos de la imagen de caballerosidad que transmite hoy en día. “Estaba medio loco de joven”, lo definió Paul Dorochenko, quien fuera su preparador físico, en una entrevista. Roger estaba comenzando en el comienzo del nuevo siglo el ascenso a lo que se convirtió después: una leyenda del tenis, ganador de 20 Grand Slams, 310 semanas como número uno del mundo y el tenista que “mejor juega” como concepto.

Nadal pasó de las dudas de hace unos meses, cuando ha asegurado que incluso se planteó dejar el tenis por su lesión crónica en el pie izquierdo, a confesar eufórico en la entrega de trofeos en la Rod Laver Arena que haría todo lo posible para volver en 2023. Se le ve con energía para ir a por más. La situación de Djokovic es una incógnita por el covid y la vacunación, y la de Federer también, pero por su edad y las lesiones. Ese ranking es un problema añadido. El suizo sólo ha jugado 13 partidos en 2021 y 6 en 2020. Son 19 en dos temporadas, en las que ha sido intervenido tres veces en la rodilla derecha para curar menisco y cartílagos. Pudo disputar el último Wimbledon, pero ya con problemas, y llegó a cuartos y después volvió a pasar por el quirófano El pasado agosto cumplió 40 años, pero su empeño es volver a competir. “Mi ambición es ver una vez más de lo que soy capaz. Mi vida no se va a derrumbar si no vuelvo a jugar una final de Grand Slam, pero sería un sueño volver a hacerlo y creo que puedo”, dijo en los medios de su país el pasado noviembre. También confesó que no sabría si iba a ser posible regresar antes del verano, por lo que dejó en el aire su participación en Wimbledon.

Carlos Alcaraz, un puesto por encima

En la hierba de Londres es donde más opciones tendría de volver a ganar, pero su puesto en la clasificación ATP le haría tener un cuadro terrible desde el principio. Pese a no jugar, más o menos logró mantenerse en los puestos de arriba por el ranking congelado que hubo por culpa de la pandemia (no se jugó ningún torneo entre marzo y agosto de 2020), pero ahora que se empieza a volver a la normalidad, y sin jugar, va a seguir cayendo. En Wimbledon 2019 disputó su última final de un “Grande”, y tuvo el partido contra Djokovic ganado, con dos bolas de partido que desaprovechó con su servicio. Hubiera sido el Grand Slam 21 para él. Como curiosidad, el jugador que está justo un puesto por encima de él en la clasificación, el 29, es el joven español Carlos Alcaraz.