El desgarrador relato de Del Potro para decir que su vuelta a las pistas es para retirarse

Y Juan Martín del Potro, el fantástico tenista argentino que cuando estuvo sano tuteó al “Big 3″, a Nadal, Djokovic y Federer, no pudo más. Las lesiones que arrastra durante las últimas temporadas le han llevado al límite y después de buscar miles de soluciones, el dolor sigue. El anuncio de su vuelta a las pistas la próxima semana en el torneo de Buenos Aires tenía un triste añadido que el tenista desveló con la voz rota, al borde de la lágrima:

“Buenas tardes a todos. Pedí iniciar esta conferencia yo para poder dar un mensaje que vengo hace mucho tiempo sintiendo e imaginándomelo, y creo que es uno de los mensajes mas difíciles que me toca transmitir, porque como todo el mundo sabe, todo el mundo espera que haga una vuelta al tenis y posiblemente no sea así, y tal vez sea más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para poder seguir adelante y la rodilla me tiene viviendo una pesadilla. Hace muchos años que vengo intentando alternativas y tratamientos y médicos y distintas maneras de solucionarlo y es el día de hoy y no lo logro. Pero bueno, nunca imaginaba retirarme del tenis si no era jugando, así que no he encontrado mejor torneo que el de Buenos Aires para poder hacerlo, y creo que después de estas semanas Dios dirá qué pasa con mi futuro, pero lo que sí tengo claro es que hoy tengo que elegir vivir como una persona de 33 años tratando de no tener dolores y no como el deportista profesional que hasta el día de hoy me siento y por eso nunca baje los brazos. Pero bueno, creo que es una decisión difícil y se la quería comunicar”.

🚨🎾 "Tal vez sea más una despedida que una vuelta", Juan Martín Del Potro sobre su participación en el Argentina Open en TyC Sports. pic.twitter.com/IFslLAcIXr — TyC Sports (@TyCSports) February 5, 2022

Juan Martín del Potro es actualmente el 757 del mundo, pero el 13 de agosto de 2018 llegó a ser el tres. Consiguió romper el maleficio de la Copa Davis para Argentina ganando la de 2016, y ha conquistado 22 títulos, entre ellos un Grand Slam, el US Open de 2009, cuando con 20 años remontó en la final a Roger Federer (3-6, 7-6 (7-5), 4-6, 7-6 (7-4) y 6-2), que había ganando las cinco ediciones anteriores del “Grande” neoyorquino. Al suizo le venció siete veces, por 18 derrotas. Con Rafa pudo en seis ocasiones, y en escenarios como el US Open (2) y los Juegos de Río, por once derrotas. Y contra Djokovic fueron cuatro triunfos (dos de ellos en los Juegos de Río y en los de Londres) por 16 partidos perdidos. Contra Murray su balance es de 3-7.

Es el tenista que mejor ha competido con los dominadores de los últimos 15 años, pero las lesiones no siempre le dejaron. Primero fueron las muñecas: la izquierda en 2010 y la derecha en 2014, teniendo varias recaídas. Pese a todo, logró rehacerse para que en 2018 fuera la rodilla derecha su tortura. Se ha operado varias veces, pero no la ha logrado recuperar. En 2019 intentó una reaparición, pero sólo pudo disputar 12 encuentros (8 victorias, 4 derrotas). El 19 de junio de 2019 jugó su último partido, contra Shapovalov en la hierba de Queen’s. Ganó 7-5 y 6-4, pero dos juegos antes del final sufrió un resbalón en la red que le volvió a machacar la rodilla. Resistió ese día, pero ya no pudo jugar la siguiente ronda contra Feliciano López. Su derecha de martillo, un golpe que asustaba desde la preparación con sus 198 centímetros, se apagó. En Buenos Aires reaparecerá fugazmente contra su compatriota Delbonis.