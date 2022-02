La sorprendente revelación de Djokovic sobre Medveded y su único “error”

Después de guardar un silencio sepulcrar durante semanas tras su expulsión de Australia, Novak Djokovic está preparado para dar todo tipo de explicaciones y a la famosa entrevista con la BBC le ha seguido una comparecencia en una televisión serbia. Si en la BBC, el número 1 del mundo, afirmaba está dispuesto a sacrificar su carrera antes que vacunarse contra la covid-19, ahora ha revelado nuevos datos en una nueva entrevista en la que subraya el “error” que puede pasar factura a su imagen.

La charla ha sido muy cercana y el balcánico no ha dudado en ofrecer reflexiones muy notables acerca de lo que ha experimentado en los últimos tiempos. Quizá lo más novedoso sea la potente autocrítica que ha hecho respecto a la entrevista que concedió a L´Equipe sabiendo que estaba contagiando, asumiendo que fue un grave error y que puede pasarle mucha factura en cuanto a imagen pública. Asimismo el serbio, asegura que algunos compañeros le han hecho “mucho daño” y agradeció el apoyo mostrado por Nick Kyrgios, Alexander Zverev, Alizé Cornet y Daniil Medvedev. Sobre este ultimo reveló que le envió un mensaje tras la final con Rafa Nadal.

El mensaje de Medvedev

“Medvedev es un gran tipo con el que siempre he tenido una buena relación. Le ayudé mucho cuando era junior y entrenamos mucho entonces. Una vez volamos a la Copa Davis y le ofrecí venir conmigo, y aún así lo sigue apreciando aunque seamos grandes rivales. Me escribió 45 minutos después de la final en Australia, y eso me sorprendió. Le felicité por una gran batalla. Me vi a mí mismo en Medvedev porque yo también soy así”.

El tenista no ha tenido reparos en admitir que su gran error fue conceder una entrevista a L’Equipe aún a sabiendas de que tenía COVID. “Admito que fue egoísta por mi parte lo que hice, asumo que fue un error. Valoro la honestidad, siempre he crecido con eso y mi intención es la de ser transparente en todos mis actos. Sabía que se iba a hablar de mí, pero no me arrepiento de haber compartido esas fotos en mis redes sociales, no sé qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho. Tuve la mascarilla puesta todo el tiempo y respeté la distancia. No tengo problema en decir que me equivoqué. Respeto a todos y sé que somos diferentes y que no hay hombre sin pecado. ¡No espero que todos me perdonen!”, declaró.

Sin embrago, Djokovic no da ni un paso atrás en lo que a la vacunación se refiere y mantiene sus argumentos. “Tengo una mente abierta, todo es posible en esta vida. Ya veremos cómo evoluciona la situación, aunque en estos momentos he decidido no vacunarme. Como profesional del deporte, trato de verificar tres veces lo que entra en mi cuerpo y su efecto. Si algo cambia en medio punto porcentual, lo siento, no”, insistió en referencia a la vacunación.

Ganas de revancha

Durante la entrevista, “Nole” asegura que está motivado para “jugar mejor que nunca”, días antes de su regreso a las canchas para el torneo ATP 500 de Dubai, del 21 al 26 de febrero, después del fiasco del Open de Australia, país del que fue deportado.

“No puedo decir que las cosas serán iguales cuando regrese a la pista, pero hay una razón adicional para jugar mejor que nunca”, dijo.

El número 1 del mundo ha mostrado su deseo de competir en torneos ATP y Grand Slam, aunque es consciente de que su participación no depende únicamente de él. “Dependerá de los países donde se realicen los torneos. Estaré listo y querré continuar mi carrera”, dijo Djokovic.