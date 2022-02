El sorprendente deseo que el hijo de Djokovic quiere cumplir junto a Rafa Nadal

El tenista serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, desveló en la entrevista que concedió a la BBC que su hijo Stefan es un gran admirador de Rafa Nadal y que apoyó al tenista español en la final del último Open de Australia, donde se impuso al ruso Daniil Medvedev.

“Mi esposa estaba animando a Medvedev, mi hijo estaba animando a Nadal y cada punto que hacía Rafa, Stefan saltaba. Para mí fue difícil ver el partido. Fui muy neutral, no animé a nadie, porque tenía muchas ganas de estar allí. Pero me divertí”, contó Djokovic, quien aseguró que su hijo Stefan es un gran seguidor de Nadal: “Hace unos días me preguntó: ‘¿Cuál es el próximo torneo en el que vas a jugar con él?’ No lo sé, le dije, espero que pronto, ¿por qué me preguntas eso? Y me dijo: ‘Me encantaría hacerme una foto con él’”.

Durante la entrevista con la BBC, Djokovic dejó claro que está dispuesto a sacrificar su carrera antes que vacunarse contra la covid-19. Cuando se le preguntó si estaba dispuesto a renunciar a participar en torneos como Roland Garros o Wimbledon por su negativa a vacunarse, Djokovic respondió con contundencia: “Sí, ese es el precio que estoy dispuesto a pagar”.

“Nunca estuve en contra de la vacunación, pero siempre he apoyado la libertad de elegir lo que pones en tu cuerpo. Los principios de la toma de decisiones sobre mi cuerpo son más importantes que cualquier título o cualquier otra cosa. Estoy tratando de estar en sintonía con mi cuerpo tanto como sea posible”, declaró Djokovic, quien aseguró que de niño sí se había vacunado y que sigue “manteniendo [su] mente abierta” sobre la posibilidad de vacunarse en el futuro, “porque todos estamos tratando de encontrar colectivamente la mejor solución posible para terminar con la covid-19″.

Pese a que no está vacunado, ya hay un torneo que ha anunciado que Djokovic podrá jugarlo sin problemas. Se trata del ATP 500 de Dubái, que comienza el próximo lunes y que el serbio ya ha ganado en cinco ocasiones. Su director, Salah Tahla, está encantado con la presencia de Nole: “Es genial tenerlo de vuelta. Sé que todo el mundo ha estado en su contra, pero al final es el número uno del mundo y es un ex campeón en Dubái”.

“No nos preocupa su protocolo de vacunación porque lo más importante para nosotros es seguir las políticas y las normas marcadas por el gobierno. Aquí no se requiere que alguien esté vacunado para ingresar en el país, siempre y cuando se someta a la prueba PCR y esas pruebas sean negativas. Entonces puede ingresar. Tenemos pruebas PCR disponibles en el aeropuerto a la llegada y también en el torneo y el hotel oficial”, explicó Tahla.