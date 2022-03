Alcaraz debuta en la Copa Davis con un convincente triunfo ante Copil

Carlos Alcaraz, 18 años, por fin pudo debutar en la Copa Davis. “Es algo que soñaba desde niño”, ha reconocido. Lo iba a cumplir en noviembre en la fase final de la edición de 2021, pero el covid se cruzó en su camino. Ha tenido que ser ahora en el “playoff” de clasificación, contra Rumanía en Puente Romano, Marbella. Y lo hizo con toda naturalidad, mostrándose como un veterano, como si nada en la competición que históricamente más de los nervios pone a los jugadores. Después de ganar en Río de Janeiro su primer ATP 500 renunció a ir a Acapulco para no saturarse, para descansar en el largo año que le espera y para no ir cambiando de la tierra batida a la pista dura y después otra vez a la tierra. En su estreno, enfrente tenía a todo un experimentado del circuito, el rumano Popil, en busca del segundo punto, ya que Roberto Bautista no falló ante Boitan (6-3 y 6-1), como era lógico porque su oponente es el 736 del mundo.

Copil trató de ser agresivo ante Alcaraz, pero el tenis sólo le llegó hasta donde lo hizo su primer servicio (6-4 y 6-3). Cuando conseguía meterlo, podía jugar cómodo, buscar la red y amenazar. Pero con los segundos era otra historia, y además según avanzaba el partido fue cometiendo demasiadas dobles faltas. Alcaraz estuvo a gusto al saque, dominante. No pasó ni un momento delicado. Y al resto fue buscando la manera. En los dos primeros juegos, nada. Pero en el tercero ya se vio con un 0-30. Y después llegó al iguales y en el momento decisivo, cuando el rumano sacaba con 5-4 para sobrevivir, consiguió la rotura. El golpe final fue una derecha con algo de fortuna porque tocó en la red, pero antes ya se había generado oportunidades con su agresividad desde el resto. Cuando fallaba el primero Copil, el murciano daba tres pasos adelante y sólo con eso ya se asustaba su rival y cometía la doble falta o sufría, porque la pelota volvía muy rápido.

Empezó Carlos también su recital de dejadas, y el rumano se “picó” haciendo también alguna. El rumano se enredó con la juez de silla al protestar una bola que había sido clarísimamente buena. Fue la excusa que buscó para explicar por qué un jugador tan joven estaba siendo tan superior. El segundo set fue muy cómodo para Alcaraz, salvo cuando tenía que servir para ganar. Un clásico. Ahí llegó alguna duda y las primeras pelotas de break en contra, pero la salvó para llevarse el duelo, que celebró con euforia.

Copa Davis ESP vs RUM: Carlos Alcaraz gana 6-4 y 6-3 el segundo partido ante Marius Copil y pone el 2-0 en eliminatoria pic.twitter.com/t9beT8evFu — marbella24horas.es (@marbella24horas) March 4, 2022

El español vivió un debut bueno y también esperado porque, pese a su edad, ya es una realidad en el circuito, el 19 del mundo, y le temen hasta los mejores y él se ve con confianza para medirse a quien sea. También es un tenista que llama mucho la atención por su manera de jugar, porque da espectáculo, y empieza a mover masas.

España tiene ahora tres oportunidades para finiquitar la eliminatoria: mañana en el dobles de Davidovich y Pedro Martínez contra Frunza y Tecau (11:00) o si no después en los individuales, que en principio miden a Bautista con Copil y Alcaraz con Boitan. Con ganar uno de esos partidos, el equipo capitaneado por Sergi Bruguera ya estará en la fase final del torneo.