Copa Davis: España cede el punto de dobles ante Rumanía y no cierra la eliminatoria

Lo que bien empezó mal acabó: Alejandro Davidovich y Pedro Martínez tomaron ventaja en los dos sets que jugaron contra Copil y Tecau del partido de dobles del “playoff” de la Copa Davis ante Rumanía, pero no lograron rentabilizarla y perdieron el partido y el punto (7-6 [7/2] y 6-4). Pese a este contratiempo, no parece que la eliminatoria corra peligro para el combinado que dirige Sergi Bruguera, que cerró el primer día con un 2-0 y sólo necesita ganar uno de los individuales que se disputan a continuación para clasificarse para la fase final de la Copa Davis. El primero que lo intentará será Roberto Bautista contra Copil y después el Alcaraz-Boitan. No se puede escapar.

Sí se escapó el punto de dobles pese a un arranque impecable de los españoles: sacaba Copil... Y la respuesta fue un resto ganador de revés de Davidovich, 0-15. Se fue al otro lado el rumano, sirvió... Y resto ganador de revés de Pedro. Y a la siguiente, resto ganador, esta vez de derecha, del malagueño. Un 0-40 para conseguir el primer break. Parecía en sintonía la pareja española, con Martínez muy atento en la red para cruzarse y sólidos desde el fondo. Pero el despiste llegó en el sexto juego, que puso el 3-3. “Vamos, vamos, no pasa nada”, le decía Bruguera a sus chicos, tratando de que no les afectara más de lo debido. Hubo un amago de reacción al siguiente, casi llega la contra rotura, pero a partir de ahí todo fue más apretado, y en el tie break un par de pelotas fuera por milímetros, por un soplido, lanzaron a Rumanía a conquistar ese primer parcial.

Copil era la sorpresa en la pareja rumana, ya que no estaba previsto que participara, al tener que jugar también individual. Respecto a Tecau, es un tenista que había oficializado su retirada y este no era sólo su último servicio al equipo de Copa Davis. El segundo set comenzó como el primero: juego en blanco para España y rotura de saque después por un regalo de Copil, que mandó dos metros fuera un remate que parecía facilísimo. Lo confirmaron Pedro Martínez y Davidovich para situarse 3-0. Pero de nuevo llegó la reacción de los rivales y el colapso, esta vez mayor porque los españoles sólo lograron sumar un juego más. Los dos eran debutantes en la Copa Davis y no pudieron estrenarse con un final feliz.