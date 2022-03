Rafa Nadal buscará su 18º triunfo seguido en este año y lo hará contra el estadounidense Reilly Opelka, su rival en los octavos de final del torneo de Indian Wells. El tenista balear tratará de mantener el inmaculado comienzo de temporada, donde cuanta por victorias todos sus partidos.

El tenista español ha igualado el tercer mejor arranque de temporada de la historia con 17-0, que poseían tanto Roger Federer (2018) como Pete Sampras (1997). Sólo tiene por delante dos registros de Djokovic: el 26-0 de 2020 y el 41-0 de 2011.

El encuentro entre Nadal y Opelka se disputará en la pista 1 de Indian Wells a continuación del choque que enfrentará al estadounidense Taylor Fritz y al australiano Alex de Minaur, por lo que no comenzará antes de las 21:00, hora peninsular española. El partido se podrá seguir en directo a través del canal de televisión Movistar Deportes 1.

Nadal y Opelka solo se han enfrentado una vez. Fue en el Masters 1000 de Roma de 2021 y el balear se impuso por un doble 6-4. El vencedor se medirá en cuartos de final al ganador del encuentro entre el italiano Jannik Sinner y el australiano Nick Kyrgios.

Después de superar a Evans en tercera ronda, Nadal reconoció que no está al nivel que exhibió en el Open de Australia: “Si comparo mi nivel ahora con el que tenía en las semifinales o la final del Abierto de Australia es peor, sin duda. La sensación respecto al primer día es que he mejorado, he jugado algo mejor, pero lo importante es que después de dos partidos sin estar a un fantástico nivel estoy en cuarta ronda”.

Carlos Alcaraz, el otro español que también está clasificado para los octavos de final de Indian Wells, se enfrentará al francés Gael Monfils, verdugo del ruso Daniil Medvedev en tercera ronda. Su partido no comenzará antes de las 2:00 de la madrugada del miércoles al jueves y se podrá seguir en directo en los canales de Movistar Deportes.

El también español Jaume Munar perdió en tercera ronda contra Taylor Fritz por 6-4, 2-6 y 6-7(2) en dos horas y 49 minutos.

En el cuadro femenino, Paula Badosa se metió en cuartos de final después de ganar a la canadiense de origen ecuatoriano Leylah Fernández por un doble 6-4. Badosa lleva nueve victorias consecutivas en Indian Wells y después de ganar este torneo en 2021 busca su segundo título consecutivo, algo que solo ha conseguido Martina Navratilova en 1990 y 1991.