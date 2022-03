Medvedev gana a Murray en Miami y pone en duda su presencia en Wimbledon por la guerra

Daniil Medvedev tenía un compromiso delicado en su estreno en el Masters 1.000 de Miami. Se enfrentaba a Andy Murray, al que derrotó por 6-4 y 6-2, demostrando que hoy en día es muy superior al ex número uno del mundo, un tenista que, no hay que olvidar, juega con una cadera de metal. El primer set estuvo más igualado, resuelto con un único break, pero en el segundo el ganador del último US Open impuso su ritmo y jugó muy concentrado todo el rato para terminar de desarbolar al británico. Bien al saque como siempre y muy agresivo en los restos, voló hasta la victoria. Se quita el mal sabor de boca el ruso de su tropiezo en Indian Wells, donde perdió en su segundo partido, ante Monfils (4-6, 6-3 y 6-1). Antes había ganado a Machac, (6-3 y 6-2) en la que es la única victoria que ha logrado como número uno, ya que lo perdió inmediatamente. Pero en Miami puede volver a la cima, ya que Djokovic es baja porque no puede entrar a Estados Unidos al no estar vacunado, y no podrá sumar nada. Si Medvedev llega a las semifinales, volverá a a ser el mejor y desde ahí arriba comenzará la gira de tierra europea de tierra batida, la superficie que menos le gusta a Daniil.

🎯 Objetivo: recuperar el #1 del mundo.



En el duelo de campeones de Grand Slam, Medvedev superó a Murray por 6-4, 6-2. En la 3R del #MiamiOpen espera por Garin o Martinez.pic.twitter.com/jWsAuKX0Ci — Set Tenis (@settenisok) March 26, 2022

Precisamente de futuro también ha hablado Medvedev antes de su participación en el Masters 1.000 de Miami. La guerra en Ucrania está teniendo como afectados también a los deportistas rusos de las distintas especialidades. En tenis, Rusia no puede jugar como equipo (Copa Davis, Copa ATP, Copa Billie Jean King [antigua Copa Federación]...) pero a nivel individual, depende de cada torneo y de las normas que ponga. “Trato de ir torneo a torneo. Cada país tiene sus normas y ahora estoy en Miami, feliz de poder jugar al tenis”, explicó. Pero para Wimbledon, por ejemplo, puede que le exijan una declaración condenando la guerra. “No sé qué pasará con Wimbledon”, reconoció el ruso. “Siempre he dicho que estoy por la paz. Todo el mundo sabe lo que pasa y no se puede ignorar. La gente tiene diferentes puntos de vista y yo claro que tengo mis opiniones, pero prefiero guardármelas y compartirlas con mi familia, con mi mujer... Y si no estamos de acuerdo, lo discutimos”, añadió.

El siguiente rival de Medvedev en Miami será el español Pedro Martínez.